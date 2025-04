Carrarese: Bonini e Evani pronti a sfidare i blucerchiati

Due massesi si frapporranno sul cammino della Carrarese nelle prossime giornate. Il primo sarà Federico Bonini, difensore goleador del Catanzaro che domenica contro il Bari ha messo a segno addirittura il suo settimo gol in campionato. I centri diventano otto se si aggiunge quello siglato in Coppa Italia all’Empoli mentre sono quattro gli assist forniti. Il calciatore classe 2001, che ha iniziato a giocare a calcio nella Tirrenia passando poi a soli 8 anni alla Fiorentina, sarà uno degli elementi da tener d’occhio sabato per la sua pericolosità sulle palle inattive.

Un altro massese a cui prestare attenzione, ma in panchina, sarà la vecchia conoscenza Alberico Evani. Il popolare “Chicco“, ex della Carrarese e avvistato alcune volte anche quest’anno allo stadio dei Marmi, è stato chiamato al capezzale della Sampdoria per provare a salvarla portando con sé nel suo staff il vice Attilio Lombardo, Andrea Mancini, Angelo Gregucci e Paolo Bertelli. Evani e la sua Samp verranno a Carrara il 25 aprile. Per il club blucerchiato questo è addirittura il quarto avvicendamento in panchina dopo Pirlo, Sottil e Semplici. Sono saliti a 19 in totale i cambi di guida tecnica in Serie B da agosto ad oggi. In settimana anche la Salernitana è ricorsa al quarto allenatore stagionale esonerando Breda e chiamando Pasquale Marino. Recentemente la Reggiana ha cacciato Viali affidando la sua panchina a Davide Dionigi.

Gianluca Bondielli