Carrarese Bouah mette nel mirino il Mantova: "Servirà una gara di grande concentrazione"

La ripresa del campionato ed in particolare la sfida col Mantova si fa sempre più imminente ed in clima partita per la Carrarese è entrato l’esterno Devid Eugene Bouah. "Siamo molto concentrati poiché affronteremo una squadra neopromossa ma capace di disputare partite di grande livello ed ottenere punti pesanti in questo avvio di campionato – ha anticipato il giocatore italiano di origini ivoriane –. Da parte nostra dobbiamo dare continuità alla prestazione ed al risultato di Frosinone anche se non sarà semplice. Al di là dell’avversario questa categoria impone una preparazione meticolosa capace di toccare a 360° gradi tutte le componenti che una partita richiede di curare. Sappiamo che dobbiamo farci trovare pronti a tutte le difficoltà che potranno emergere nel corso della gara e soprattutto cercare di far risaltare le nostre caratteristiche e qualità per indirizzare il match a nostro favore".

Per Boauh questa sosta del campionato ha avuto effetti positivi. "E’ stata provvidenziale. Direi che è giunta nel momento giusto e ci ha consentito di ritrovare energie fisiche e mentali avendo potuto godere anche di qualche giorno di pausa dopo un avvio di stagione impegnativo sotto diversi punti di vista. La vittoria di Frosinone ci ha consentito di vivere serenamente in queste due settimane senza impegni ufficiali sebbene non sia mai venuta a mancare la concentrazione e la voglia di stare sul pezzo per migliorare in tutto ciò che può essere utile a raggiungere risultati positivi. Nel gruppo squadra c’è consapevolezza di essere solo all’inizio di un campionato molto complicato. L’esperienza di questa prima parte di stagione deve rappresentare una sorta di insegnamento e monito rispetto a tutto quello che dobbiamo cercare di dimostrare sul campo con particolare attenzione a quelle che sono state alcune mancanze che possono averci precluso risultati positivi e quindi una migliore classifica".

Il laterale azzurro ha concluso tracciando un primo bilancio della sua esperienza alla Carrarese. "Sono arrivato qui alla fine della sessione di calciomercato senza effettuare la preparazione con la squadra ma mi sono ben integrato, da subito, anche perché i compagni sono stati molto disponibili agevolando un mio più rapido inserimento. Il clima che si respira è sempre stato positivo; si è creata armonia e ed intesa tra noi ed anche con lo staff. Tutto ciò ci ha supportato nei momenti meno felici di questo campionato. Per quanto riguardo Carrara è una città che ha molte bellezze con tifosi sempre al fianco della squadra e grazie ai quali non puoi non sentirti a casa".

Ieri gli azzurri hanno potuto svolgere una doppia seduta di allenamento allo stadio dei Marmi. Si è allenato a parte Shpendi mentre è tornato in gruppo Hermannsson con tutti gli altri giocatori disponibili.