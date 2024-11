Carrarese C’è da fermare la capolista Pisa. Gli azzurri sono ancora imbattuti ai Marmi

Una Carrarese che è ancora imbattuta allo stadio dei Marmi contro un Pisa che in trasferta ha ottenuto più punti di tutti eccettuato il Sassuolo (che però vi ha giocato una partita in più). Il derby toscano di sabato ha tante sfaccettature che lo rendono particolarmente intrigante. I nerazzurri di Inzaghi stanno facendo un campionato sopra le righe. Nessuno aveva mai avuto un inizio così impattante a livello di punti nella storia della serie B.

“Super Pippo“ sta ottenendo il massimo da una rosa sicuramente importante che ha alternative in tutti i reparti. Non è un caso che il tecnico piacentino possa permettersi di cambiare a piacimento la formazione senza che ne risenta assolutamente il rendimento sul campo. Tra i pisani, fra l’altro, stanno facendo benissimo due giocatori che in estate erano stati accostati da radio mercato anche alla Carrarese. Uno è quel Matteo Tramoni che si sta rivelando uno dei trascinatori della squadra e che è anche a sorpresa il capocannoniere della squadra con 5 reti. L’altro è quell’Alessandro Arena, autore di 2 gol, che a un certo punto sembrava vicinissimo a vestire l’azzurro.

Contro la Carrarese il Pisa non potrà, invece, schierare lo squalificato Marius Marin. Il rumeno è il fedelissimo del centrocampo di Inzaghi avendo avuto più minutaggio di tutti. In casa Carrarese, che ha ripreso ieri gli allenamenti, c’è sempre il punto interrogativo che riguarda Mauro Coppolaro. Il centrale campano, che era uscito dopo 27’ di gioco a Modena per un indurimento al polpaccio, non sta ancora facendo tutto il lavoro coi compagni.

E’ completamente recuperato, invece, Niccolò Belloni che aveva saltato la trasferta in Emilia Romagna per un problemino dell’ultima ora. Dicevamo di una Carrarese che in casa ha fatto vedere sin qui le sue cose migliori ottenendo ben 9 dei 13 punti totali della sua classifica. Va aggiunto, fra l’altro, che il Pisa ha perso la sua unica gara di questo campionato in trasferta a Castellamare di Stabia su di un campo in sintetico e su questa superficie giocherà anche a Carrara. Il fattore campo potrebbe, dunque, dare una mano agli apuani nella ricerca del risultato di prestigio.