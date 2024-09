Carrarese Cinquina nella partitella in famiglia. Tifosi mobilitati per la sfida contro il Sassuolo

La calma prima della tempesta. Questa sosta fa da preludio per la Carrarese ad una ripresa del campionato esaltante ed allo stesso tempo molto difficile. Domenica 15 settembre all’Arena Garibaldi di Pisa gli azzurri giocheranno la loro seconda gara interna della stagione contro il Sassuolo, nobile decaduta dalla serie A dove vi ha disputato 11 campionati consecutivi. Per questa gara si sta mobilitando il tifo carrarino. La prevendita si è aperta da giovedì scorso sul sito Ticketone e nei punti vendita abilitati dello stesso circuito per i settori di Tribuna Superiore, Tribuna nferiore e Gradinata. Gli ultras hanno comunicato a tutti i tifosi e ai frequentatori della Curva Nord che a partire da questa partita la Curva Nord Lauro Perini sarà posizionata in Gradinata e non più in Tribuna Inferiore come accaduto contro il Sudtirol. L’invito è di unirsi a loro per fare gruppo e tifare insieme acquistando il biglietto per il settore Gradinata. La società ha comunicato che a coloro che hanno precedentemente acquistato il mini-abbonamento per le tre partite a Pisa sarà comunque garantito l’accesso alla Gradinata.

La lega ha diramato il programma delle prossime tre gare e il sentito derby con lo Spezia al Picco, che ritornerà dopo 12 anni, si giocherà domenica 22 settembre alle ore 15. Resta da capire cosa deciderà l’Osservatorio a riguardo perché si tratta di una partita ritenuta a rischio. Sabato 28 settembre a Pisa la Carrarese ospiterà la Reggina alle 15 e il sabato seguente allo stesso orario sarà impegnata a Frosinone.

Ieri gli azzurri hanno svolto una partita ’in famiglia’ a Montignoso contro la selezione Under 19. La squadra allenata da Calabro è scesa in campo con due formazioni. Quella iniziale ha visto Mazzini, Illanes, Oliana, Imperiale, Bouah, Zuelli, Giovane, Schiavi, Belloni, Cherubini, Finotto. Nella ripresa, hanno, invece, trovato spazio, in una rotazione che ha coinvolto tutti: Tampucci, Coppolaro, Guarino, Giovane, Grassini, Capezzi, Cavion, Cicconi, Palmieri, Panico e Capello. Hanno lavorato a parte Cardano, Cerri, Falco, Zanon e Maressa. E’ finita 5-2 per la prima squadra con reti di Finotto, Palmieri, Capello e due volte Panico; per l’Under 19 a segno Colombi con una doppietta. La squadra effettuerà ora due giorni di riposo.

Intanto sono stati definiti gli organici tecnici per le altre squadre agonistiche maschili: la Primavera 3 è guidata da Andrea Danesi; l’Under 17 da Gabriele Galeotti col collaboratore Carlo Salvadori; l’Under 16 da Iacopo Guadagni coi collaboratori Davide Ratti e Matteo Bertaccini, l’Under 15 da Igor Menichini col collaboratore Pietro Novelli; l’Under 14 da Saverio Beghè col collaboratore Andrea Serri.

Gianluca Bondielli