Carrarese: Coppolaro torna in gruppo, infermeria quasi vuota

Buone notizie per la Carrarese arrivano dal fronte dell’infermeria che si sta completamente svuotando. Mauro Coppolaro (nella foto) a metà di questa settimana è tornato ad allenarsi con la squadra. Il difensore campano rientra in gruppo a quasi tre mesi di distanza dall’infortunio al menisco occorsogli a Castellammare di Stabia. Non verrà convocato per la trasferta di Palermo ma potrebbe essere arruolabile per i match successivi tenendo conto che, vista la lunga inattività, ci sarà bisogno di un periodo di ricondizionamento atletico, magari con doppie sedute di allenamento. Parliamo fra l’altro di un ruolo, quello del difensore, che non permette tendenzialmente di far entrare un giocatore negli scampoli finali semplicemente per fargli fare minutaggio. Procede bene anche il recupero di Bleve la cui riatletizzazione è ormai in dirittura d’arrivo. Nelle settimane precedenti si era parlato di un possibile rientro a Sassuolo. Si vedrà se sarà possibile anticipare un po’ i tempi. In questo finale di stagione del resto ci sarà bisogno di tutti.

Antonio Calabro ha presentato queste cinque partite che restano come una sorta di playoff perché sono molto ravvicinate tra loro. La Carrarese dopo Palermo avrà 5 giorni per preparare la gara interna contro la Sampdoria, 3 per la trasferta a Sassuolo, soltanto 2 prima del match col Modena ed infine 4 prima dell’ultima giornata col Mantova. Proprio per il programma tempistico siamo più vicini a dei playoff che a un campionato dove normalmente si gioca una sola volta a settimana. Sarà importante in questo senso il ripristino delle energie fisiche e mentali, l’organizzazione delle trasferte, l’alimentazione dei giocatori. Saranno tanti i fattori ad incidere perché il lavoro effettivo sul campo sarà evidentemente poco. La Carrarese ha dimostrato proprio con Calabro di saper gestire bene un tour de force del genere vincendo i playoff di Serie C la scorsa primavera. La speranza è che sappia ripetersi quest’anno.

Gianluca Bondielli