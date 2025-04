Carrarese: Dal Canto e Palmieri pronti per gli scontri diretti decisivi

"La Carrarese è una buonissima squadra e sta facendo quello che deve fare in campionato in base al valore del suo organico". Alessandro Dal Canto ha avuto parole al miele per la sua ex squadra. "All’andata abbiamo perso ma credo che sia cambiato tutto rispetto a quella partita nel senso che mancano poche partite e adesso i punti sono dei macigni. Le partite vivono tanto sull’equilibrio e sull’episodio ed a volte se è negativo non dobbiamo subirlo come abbiamo fatto col Sudtirol perché non è la fine del mondo prendere un gol. C’è tempo per recuperare. Non dobbiamo scollarci o abbassare la testa. Abbiamo davanti sei scontri diretti da qui alla fine e dobbiamo portare a casa più punti possibili. Tutta l’attenzione è concentrata sulla Carrarese, la squadra sta bene".

Nell’ultimo turno Dal Canto si è “inventato“ Palmieri regista. "Riccardo è un giocatore che conosco come le mie tasche. E’ il terzo anno che lo alleno e può fare un po’ di tutto. Lo vedo con una buona predisposizione a quella posizione sia per tecnica che dinamicità".

Proprio l’altro ex della partita, Riccardo Palmieri (nella foto), si è così espresso sul cambio di ruolo. "E’ un ruolo che già avevo ricoperto in passato, ma non troppo spesso. Sono più distante dalla porta rispetto a quello a cui sono abituato, ma tocco più palloni e gioco in una posizione nevralgica. Credo che sia un ruolo in cui devi prenderti più responsabilità, ad esempio serve parlare molto e dare indicazioni ai compagni, proprio perché riesci a vedere meglio di altri come sono disposti in campo. Io, di mio, sono uno che parla tanto in partita, quindi mi riesce abbastanza bene farlo. La Carrarese? E’ normale che un po’ di spirito di rivalsa ci sarà ma solo un po’. Ho trascorso lì due stagioni e mezza, ho lasciato tanti ragazzi che, da compagni, sono diventati amici. Siamo stati promossi, ed erano 76 anni che la Carrarese non tornava in B, per cui è stato un momento storico e so di aver lasciato una traccia importante".

