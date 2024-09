Carrarese Due convocazioni di prestigio. Hermannsson e Shpendi con le nazionali

Due convocazioni che hanno riempito di orgoglio la Carrarese e che fanno capire meglio lo spessore di determinati acquisti, nel giro delle rispettive Nazionali, ma che al tempo stesso egoisticamente Antonio Calabro, dal suo punto di vista, si sarebbe volentieri risparmiato. Hjörtur Hermannsson è stato chiamato dall’Islanda per la gara di stasera contro il Montenegro e di lunedì contro la Turchia valide per la fase a gironi della Uefa Nations League. Stiven Shpendi, invece, parteciperà oggi con la sua Albania alla gara contro la Svizzera valida per il girone di qualificazione del prossimo Campionato Europeo di calcio Under 21.

Entrambi i giocatori dovrebbero tornare a disposizione della Carrarese da martedì prossimo, alla ripresa degli allenamenti, visto che domenica e lunedì la squadra godrà di due giorni di riposo. E’ logico che questa sosta doveva servire anche e soprattutto per far amalgamare i nuovi facendo crescere la loro sintonia col gruppo ed entrare meglio nei meccanismi di gioco del tecnico pugliese. L’operazione per questi due giocatori sarà fattibile soltanto a metà. Da una parte gli impegni con le nazionali li riporteranno a Carrara più carichi e gratificati; dall’altra si saranno persi un "pezzo" del lavoro di preparazione alla sfida con il Sassuolo. Stiamo parlando di due potenziali titolari dello scacchiere azzurro. Non è un caso che Hermannsson sia stato schierato dall’inizio a Catanzaro nonostante i pochi allenamenti nelle gambe col gruppo. Calabro punta forte sull’islandese e non potrà essere certo una prima partita sbagliata, con tutte le attenuanti del caso, a fargli cambiare idea. Anche Shpendi, nonostante fosse arrivato nell’ultimo giorno di mercato, ha subito visto il campo a Catanzaro giocando un tempo intero. Calabro ha pensato a lui come primo cambio offensivo contro i giallorossi utilizzandolo subito dopo l’intervallo a dimostrazione della fiducia che ripone nel giovane attaccante.

In attesa di riaccogliere i suoi due nazionali, la Carrarese in questi giorni sta cercando anche di recuperare Simone Zanon che fin qui aveva presidiato, e bene, la fascia destra risultando in generale uno degli elementi più positivi di questo inizio di stagione. L’esterno classe 2001 di Merano ha saltato la trasferta calabrese per un fastidio muscolare e il nuovo arrivato Devid Bouah, suo pari età, non lo ha fatto rimpiangere. L’italo-ivoriano è stato uno dei pochi a salvarsi dal naufragio segnando anche il gol che aveva rimesso in gioco la Carrarese.