Carrarese Finotto è già in pieno clima derby: "Ci teniamo a vincere, per noi e per la città"

"Finotto che fa gol e la curva esulta". E’ questo uno dei cori che domenica intonerà la tifoseria azzurra con la speranza che il bomber faccia esplodere di gioia lo stadio dei Marmi. "Segnare contro lo Spezia sarebbe bellissimo – ha anticipato l’attaccante trevigiano –. Io provo a buttarla dentro tutte le domeniche ma non sempre ci riesco perché non è semplice. Se giocherò, proverò in tutte le maniere a segnare perché dà una sensazione stupenda. Spero di riuscirci ma soprattutto che un mio gol stavolta possa servire a portare a casa il risultato, cosa che non è successa purtroppo a Pisa. Rimane tanto rammarico e un po’ di rabbia, perché abbiamo fatto una grande partita contro una squadra forte che non a caso è seconda in classifica. Dispiace essere tornati con zero punti perché la prestazione c’è stata e meritavamo almeno il pareggio".

Da Pisa a Spezia per un altro derby, ancora più sentito. "E’ una partita a cui teniamo tantissimo noi per primi e logicamente i tifosi e la piazza. E’ per tutti molto importante. Vale tre punti come le altre ma ha un sapore diverso. Faremo di tutto per vincere e dare una grande gioia a noi ed ai nostri tifosi". Finotto è l’uomo dei gol pesanti. Ha siglato, fra le altre, la rete nella finale di ritorno col Vicenza che ha mandato in serie B la Carrarese e quest’anno a Marassi il gol che è valso il pari contro la Sampdoria. La stagione di Mattia fin qui ha vissuto di alti e bassi. "Io e la squadra in generale nella prima parte del campionato non abbiamo fatto delle grandi prestazioni. E’ stato un periodo nel quale ho giocato un po’ di più ma abbiamo fatto fatica tutti quanti a portare a casa soprattutto punti e per quanto mi riguarda gol. La squadra, poi, ha iniziato ad ingranare mentre io ho giocato un po’ meno ma è una cosa che ci sta perché tutti gli altri attaccanti hanno giocato e lo hanno fatto bene. Siamo andati forte iniziando a vincere ed a far punti. Io ho sempre cercato di dare il mio meglio quando sono stato chiamato in causa nei secondi tempi. Adesso arrivo da due gol nelle ultime tre partite. Spero di continuare così e di fare altri gol che valgano punti".

L’ultimo pensiero di Finotto è per i tifosi. "Con loro c’è sempre stato un bellissimo feeling. Ci hanno sempre seguito, anche all’inizio quando i risultati non venivano. Loro ci sono sempre stati e questo è ancora più bello. Mi ricordo anche in trasferte distanti come Catanzaro. Adesso c’è entusiasmo e noi dobbiamo riuscire a portare sempre più persone allo stadio perché è bellissimo vedere anche fuori casa il settore ospiti pieno. E’ un grande orgoglio per noi e una soddisfazione per loro".

Gianluca Bondielli