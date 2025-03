Carrarese Giovani da sogno. La Coppa Toscana è tua

Carrarese Giovani7Fonte Belverde5d.t.r. (3-3)

CARRARESE GIOVANI: Magnani, Conti (91’ Bertipagani), Biasci (105’ Guidi), Agyei (103’ Cipollini), Agnesini, Zuccarelli, Canesi, Ragonesi, Micheli, Papi, Scaletti (74’ Ginesini (91’ Arnieri)). A disp.: Poli, Del Bergiolo, Bassi, Dell’Amico. All.: Incerti.

FONTE BELVERDE: Pasquini, Fabbrizzi (80’ Damiani), Mercanti (91’ Acatullo), Gori, Isidori, Bartoli (70’ Sidiq Mutiu), Fanone, Bonomi, Dotto (79’ Gori A.), Liurni, Mucciarelli (120’ Retamal). A disp.: Somai, Romoli, Gori G., Venturini. All.: Parretti.

Arbitro: Cornello di Pisa.

Marcatori: 24’ Scaletti (CG), 39’, 66’ Dotto (FB), 47’, 119’ Ragaonesi (CG), 117’ Liurni (rig.).

Note: espulsi: Agnesini e Gori; ammoniti: Zuccarelli, Ragonesi, Dotto, Gori e Liurni; angoli: 5 a 3 per la Carrarese G.; recupero: 2’ p.t. + 4’ s.t.

FIRENZE – Trionfo storico allo stadio “Bozzi“ di Firenze per la Carrarese Giovani di mister Incerti che al termine di una finale al cardiopalma si aggiudica la Coppa Toscana di Seconda Categoria, superando ai tiri di rigore la Fonte Belverde. Una vittoria meritata che spalanca alla società del patron Dell’Amico le porte della Prima. I gialloblù passano in vantaggio al 24’ con Scaletti bravo ad avventarsi su un cross basso di Ragonesi. Al 39’ i senesi pareggiano con un diagonale al veleno di Dotto. A inizio ripresa la Carrarese Giovani trova nuovamente in vantaggio con un tiro dalla distanza di Ragonesi che sorprende Pasquini. I senesi reagiscono e al 66’ trovano il pari con un colpo di testa di Dotto, su azione da angolo.

I supplementari s’infiammano al 117’ quando alla Fonte Belverde viene assegnato un calcio di rigore per un fallo di mano di Agnesini che Liurni trasforma. La Carrarese Giovani non ci sta e al 119’ con Ragonesi acciuffa in extremis il pareggio segnando un eurogol su punizione. Alla lotteria dei tiri di rigore viene premiata la maggiore freddezza dei gialloblù a segno con Papi, Ragonesi, Micheli e Canesi mentre il portiere Magnani neutralizza il “cucchiaio“ di Liurni.

Oltre 300 i tifosi della Carrarese Giovani sugli spalti. Tra i presenti il consigliere regionale della Figc Andrea Antonioli, il patron gialloblù Giulio Dell’Amico, i presidenti Sisti e il ds Mastorci del Monzone, il presidente Diego Giacopinelli e il capitano Luca Caroli della Villafranchese.

Enrico Baldini