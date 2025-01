Carrarese Grassini saluta la tifoseria azzurra. Nessuna esigenza di mercato per la società

La lunga pausa del campionato sembra essere arrivata al momento opportuno per la Carrarese quasi a “cristallizzare“ per un po’ una classifica da sogno nella quale la squadra di Calabro ha soltanto cinque formazioni sopra di lei per punti fatti. In questi giorni il mercato sta assorbendo molte società che non hanno avuto il rendimento sperato e confidano in correttivi in corsa per riuscire ad invertire il proprio trend di risultati. Non ha di questi crucci la compagine azzurra che alla ripresa potrà continuare a restare concentrata sul campo. Antonio Calabro ha un organico che si sta dimostrando competitivo, che lo segue e che ha ulteriori margini di crescita vista l’età media molto bassa. Non c’è nessuna esigenza e tanto meno volontà di fare rivoluzioni.

La Carrarese nel nuovo anno ripartirà con questo gruppo sfruttando il vantaggio di aver superato il periodo di rodaggio e di aver raggiunto un grado di consapevolezza che le sta consentendo di mantenere degli standard elevati. Gli apuani sono arrivati al quinto risultato utile consecutivo. In precedenza avevano fatto una striscia più lunga di sei partite senza sconfitte ma era valsa loro meno punti (10 rispetto agli 11 attuali). Alla ripresa delle ostilità i marmiferi ritroveranno quel Pisa che solo un mese e mezzo fa allo stadio dei Marmi riuscirono a superare in extremis col gol di Bouah. All’Arena Garibaldi, però, sarà tutta un’altra storia. I nerazzurri di Pippo Inzaghi nel frattempo hanno rialzato la testa battendo sia Sassuolo che Sampdoria e riportandosi a soli 3 punti dalla vetta. Così come accaduto a Genova si preannuncia un esodo di tifosi carrarini. Le previsioni sono quelle di un settore ospiti sold out.

A Pisa il mister pugliese avrà più scelta in difesa dove riavrà Illanes, che ha scontato il turno di squalifica, e potrebbe tornare disponibile anche l’infortunato Guarino. A centrocampo, invece, ci sarà la pesante assenza di Schiavi, appiedato per un turno dal giudice sportivo per aver raggiunto la quinta ammonizione. In cabina di regia potrebbe andare Capezzi affiancato ai lati da Zuelli e Giovane o mister Calabro potrebbe optare per la mediana a due. E’ ancora troppo presto, comunque, per fare questo tipo di ragionamenti visto che la squadra riprenderà ad allenarsi soltanto il 7 gennaio.

Sul fronte mercato la trattativa più "calda" al momento resta quella per Panico, cercato dall’Avellino. La volontà della Carrarese è di sfoltire la rosa ma la finestra dei trasferimenti in ogni caso si è appena aperta ed andrà avanti sino a 3 febbraio. Di conseguenza c’è tutto il tempo di valutare bene le varie situazioni in uscita, ma per ora l’unica cosa certa è quella della cessione di Davide Grassini a titolo definitivo al Lecco. In maglia azzurra ha collezionato 103 presenze tanto da esserne diventato giocatore “bandiera” quest’anno. Dopo la promozione era finito ai margini della squadra in serie B.