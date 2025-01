Carrarese Illanes: "Col Brescia sarà battaglia". In arrivo un nuovo portiere: Fiorillo il favorito

La Carrarese si ’aggrappa’ al suo guerriero Julian Illanes per uscire fuori dal momento di crisi. Il centrale argentino (nella foto) resta uno dei perni di una difesa che ha perso per un po’ due punti fermi come Bleve e Coppolaro. Quest’ultimo è stato operato ieri per la lesione al menisco e ne avrà per almeno un mese. Ancora incerti i tempi di recupero del portiere, anche per lui sicuramente superiori ai 30 giorni. "Siamo in un periodo un po’ particolare caratterizzato da tre sconfitte consecutive rimediate contro tre squadre forti di questo campionato – ha spiegato il difensore sudamericano –. Non ci sono ricette per uscire da questa situazione. Bisogna soltanto lavorare sodo tutti i giorni a testa bassa cercando di migliorare negli aspetti dove la squadra ha sbagliato nelle partite precedenti. Dobbiamo riprenderci prima possibile, ne siamo consapevoli. Nell’ultima gara contro la Juve Stabia penso che non abbiamo fatto male ma abbiamo preso dei gol nati da errori nostri che potevamo evitare. Purtroppo siamo in un momento in cui non ci possiamo permettere di concedere niente perché ogni cosa che lasciamo può tramutarsi in un gol degli avversari".

Domenica allo stadio dei Marmi arriverà un Brescia fresco del nuovo cambio in panchina con l’esonero di Bisoli e il ritorno di Maran. "A prescindere da questo mi aspetto una gara difficile e dura – anticipa Illanes –. Loro sono sotto di noi in classifica e vorranno vincere a tutti i costi. Ci dobbiamo aspettare una guerra sportiva e dobbiamo affrontarla al massimo perché sarà una partita importantissima per noi, per tenerci su in classifica. Sarebbe fondamentale prenderci dei punti sul Brescia che alla fine potrebbe essere una delle contendenti nella lotta per la salvezza. Non ci sono chiavi per far bene se non approcciarci a questa sfida nel modo migliore come abbiamo già saputo fare tante altre volte". Illanes domenica scorsa è andato in difficoltà contro Adorante ma rimane uno dei giocatori più performanti di questa Carrarese. Ha il carisma e la ’garra’ per rappresentare una delle colonne a cui appoggiarsi per uscire da questa situazione di empasse. Fra l’altro il difensore quest’anno è migliorato molto anche dal punto di vista comportamentale. E’ vero che ha subito due espulsioni, una a inizio stagione con la Cremonese e l’altra più recente e fortuita contro la Sampdoria, ma nel complesso è riuscito a risultare molto meno falloso tanto da rimediare soltanto 3 cartellini gialli sinora in 18 presenze.

Sul fronte mercato, intanto, la Carrarrese sta chiudendo le trattative per un portiere. Inizialmente sembrava fatta per Paolo Vismara, 22 anni a marzo, in prestito alla Sampdoria dall’Atalanta, ma nelle ultime ore ha preso prepotentemente piede la candidatura di Vincenzo Fiorillo, 35 anni, terzo portiere della Salernitana dopo una vita nel Pescara. Dalla Campania danno l’affare per concluso.

Gianluca Bondielli