Carrarese: le pagelle dei giocatori dopo l'ultima partita

FIORILLO 5,5. Rivedibile nelle uscite.

ILLANES 6. Fa il suo pur prendendosi qualche rischio. Partecipa poco alla fase offensiva.

GUARINO 7. Non sbaglia un intervento. Ottimo nelle chiusure sia di piede che di testa.

IMPERIALE 6,5. Sempre reattivo e pronto a tappare ogni falla da buon capitano.

ZANON 6. Prova giudiziosa dove per una volta è più bravo nella fase difensiva che in quella offensiva.

ZUELLI 6,5. Dal suo piede nascono alcune delle occasioni più pericolose della squadra.

GIOVANE 6. Prestazione senza acuti ma la sua presenza in più zone del campo si fa sentire (81’ Capezzi n.g.).

CICCONI 6. Va vicino al gol con un colpo di testa (74’ Bouah n.g. Entra a sinistra restando sulle sue).

MILANESE 6. Da premiare l’intraprendenza del giocatore, al debutto dal primo minuto, e la sua capacità di liberarsi tra le linee anche se le conclusioni a rete hanno lasciato a desiderare (61’ Melegoni 6. Alterna errori a buone giocate ma quanto meno è nel vivo del gioco).

CHERUBINI 6. Ha brio e cambio di passo ma sbaglia qualche scelta sulla trequarti. Forse sostituito troppo presto (61’ Manzari 5,5. Calabro gli offre un’altra chance ma si fa vedere poco).

FINOTTO 6,5. Offre il suo solito apporto di esperienza facendo perno sul suo marcatore, smistando palle e offrendo anche due assist importanti (74’ Shpendi n.g. Uno scampolo finale in cui fatica a emergere).

CALABRO 6,5. Per un’ora Carrarese bella e propositiva. I cambi non lo aiutano e l’ultima mezzora la squadra si limita a gestire senza essere in grado di ripartire.

Gian. Bond.