Carrarese, pari in rimonta nel debutto in serie B allo stadio dei Marmi: finisce 1-1 contro il Mantova

Carrara, 20 ottobre 2024 – Deve accontentarsi di un punto la Carrarese alla sua prima in serie B allo stadio dei Marmi. Gli azzurri avrebbero meritato ampiamente il successo per quanto mostrato in campo ma alla fine si sono ritrovati addirittura sotto nel punteggio ed il pari può essere accolto in ogni caso positivamente. Niente minuto di raccoglimento per i tre giovani tifosi del Foggia morti in un incidente ma ci hanno pensato gli ultras restando in silenzio per un il primo di gioco mostrando un commovente striscione dedicato a “tre ragazzi come noi”. Quarto d’ora di fuoco degli apuani che pressano molto alto e non fanno uscire il Mantova dalla propria metà campo. Al 4’ arriva subito il gol ma il boato dello stadio dei Marmi è zittito dalla bandierina dell’assistente di linea che ravvisa un fuorigioco sul tiro vincente di Capello smarcato da Finotto. All’11 gran cross di Zanon con Illanes che di testa obbliga Festa al volo plastico. Sul corner Cicconi impegna ancora il portiere. Gli ospiti alleggeriscono la pressione al 16’ con Galuppini il cui diagonale da sinistra attraversa pericolosamente tutto lo specchio della porta senza trovare deviazioni. La partita, però, continua a farla la Carrarese. Al 24’ Giovane lancia in campo aperto Finotto che si fa rimontare, salta un difensore ma tira su un altro. Sulla respinta l’azione prosegue con Cherubini che salta l’uomo e impegna Festa sul primo palo. Al 35’ ancora Illanes di testa su corner chiama in causa Festa, sempre decisivo. Il tempo si chiude al 40’ con un gran tiro da fuori respinto dal portiere con Cherubini che con un bel tiro a giro non trova poi la porta. La ripresa si apre con ritmi più lenti ed il Mantova si fa subito vivo al 48’ con un colpo di testa di Brignani neutralizzato in due tempi da Bleve. Il match si sblocca a sorpresa al 69’ proprio a favore dei biancorossi.

Per un fallo di mano in area di Illanes il Var richiama Monaldi che decreta il rigore. Bleve respinge la battuta di Mancuso ma con uno strano effetto a giro che fa tornare indietro il pallone in rete. La reazione dei marmiferi è immediata: al 71’ su un lancio millimetrico di 40 metri Coppolaro pesca in corsa Cicconi che al volo centra in mezzo per Schiavi che insacca a porta vuota. Galvanizzata dal pari la Carrarese va vicina più al vantaggio. Al 78’ il Mantova rischia l’harakiri sbagliando un’uscita. Cherubini dal limite prova il pallonetto a porta sguarnita ma colpisce la traversa. All’84’ Festa smanaccia un corner di Schiavi e Panico sul secondo palo non inquadra la porta rimasta sguarnita. Ultimo briviso nel recupero col diagonale di Belloni che sibila vicino al palo.

Tabellino

CARRARESE 1-MANTOVA 1

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Zanon (76’ Bouah), Schiavi, Giovane (57’ Capezzi), Cicconi (80’ Belloni); Finotto (76’ Cerri), Cherubini; Capello (57’ Panico). A disp. Chiorra, Oliana, Palmieri, Zuelli, Falco, Guarino, Motolese. All. Calabro.

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Maggioni (63’ Ruocco), Brignani, Redolfi, Bani (82’ Solini); Trimboli, Burrai; Galuppini (63’ Bragantini), Mancuso (82’ Wieser), Fiori (63’ Fedel); Debenedetti. A disp. Sonzogni, Botti, Artioli, Muroni, Cella,, Aramu, De Maio. All. Possanzini.

Arbitro: Monaldi di Macerata; assistenti Ceolin di Treviso e Pressato di Latina; Var Di Martino di Teramo. Marcatori: 69’ Mancuso (M), 71’ Schiavi (C).

Note: spettatori 3965 per un incasso di 49.509 euro; angoli 5-3; ammoniti Mancuso, Coppolaro, Burrai, Brignani, Bani; recupero 1’ e 6’.