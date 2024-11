Carrarese Match bloccato, un altro pareggio. Azzurri al sesto risultato utile consecutivo

CARRARESE

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Coppolaro, Illanes, Imperiale; Zanon (59’ Cicconi), Giovane (77’ Panico), Capezzi, Schiavi (69’ Zuelli), Belloni; Cherubini (46’ Finotto), Cerri (46’ Shpendi). A disp. Mazzini, Guarino, Oliana, Motolese, Bouah, Palmieri, Capello. All. Calabro.

JUVE STABIA (3-5-2): Thiam; Ruggero, Varnier, Bellich (82’ Folino); Floriani Mussolini, Buglio (59’ Mosti), Leone (73’ Zuccon), Pierobon, Fortini (59’ Rocchetti); Maistro (73’ Candellone), Adorante. A disp. Matosevic, Meli, Baldi, Gerbo, Piovanello, Andreoni, Artistico. All. Pagliuca.

Arbitro: Bonacina di Bergamo; assistenti Peretti di Verona e Pedone di Reggio Calabria; quarto ufficiale Caruso di Viterbo; Var Minelli di Varese; Avar Meraviglia di Pistoia.

Note: spettatori 3821 per un incasso di 46.860 euro; ammoniti Buglio, Cerri, Coppolaro, Zuelli; recupero 1’ e 4’.

CARRARA – La Carrarese continua la sua serie positiva, salita a 6 risultati utili consecutivi, in un match che conferma la sua grande solidità difensiva ma che ha anche evidenziato qualche difficoltà in fase di costruzione dovuta alla forza della rivale e forse a un po’ di stanchezza accumulata in questo ciclo di incontri ravvicinati. Entrambe le squadre mostrano del ’sano’ rispetto nei confronti dell’avversario e rinunciano a un trequartista puntando su un più solido 3-5-2. Ne esce un primo tempo piuttosto bloccato con un pressing alto da ambo le parti che non favorisce lo sviluppo del gioco.

Meglio la Carrarese nella prima parte che arriva due volte sul fondo con Zanon ma l’esterno da dentro l’area sbaglia in entrambi i casi la scelta del passaggio. Il primo brivido lo provoca al 24’ una presa sbagliata di Bleve su una punizione innocua. La Juve Stabia segna ma il gol è prontamente annullato per un fuorigioco. Nella seconda parte del tempo escono fuori le ’vespe’ che iniziano a pungere. Al 27’ Floriani Mussolini (figlio di Alessandra Mussolini presente in tribuna) s’invola a destra e centra per Pierobon che di testa manda sopra la traversa. Al 32’ Imperiale compie un bell’intercetto su insidioso cross basso di Fortini. La Carrarese alleggerisce con una girata abbondantemente a lato di Belloni ma rischia grosso al 42’ su Adorante la cui inzuccata sul palo più lontano à smanacciata fuori dalla porta da Bleve con un gran colpo di reni.

La Carrarese inizia la ripresa cambiando la coppia d’attacco. Le sostituzioni sono diverse da ambo le parti ma l’inerzia del match, imperniata su un sostanziale equilibrio, non si schioda. Prova a farlo nel finale Adorante. La punta stabiese al 79’ in ripartenza impegna Bleve che si oppone al suo diagonale e all’86’ si libera in area di tacco calciando a lato. La Carrarese rischia di vincerla nel recupero quando Shpendi si libera sul secondo palo su corner di Zuelli ma devia fuori dalla porta.

Gianluca Bondielli