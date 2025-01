Carrarese Mister Calabro inquadra il Pisa: "Hanno una grande organizzazione tattica"

Dopo la sosta natalizia, la Carrarese è pronta a tornare in campo. Ad attenderla c’è già una sfida difficilissima, in casa della seconda della classe, il Pisa, che lunedì alle 20.30 vorrà iniziare il nuovo anno così come aveva finito quello precedente, vincendo.

Mister, come ha trovato i ragazzi al rientro dalla pausa?

"Non è stata una pausa lunghissima, ma li ho trovati molto bene, alcuni anche meglio di come li avevo lasciati. Si sono gestiti per come ci eravamo raccomandati".

Al rientro c’è subito il Pisa, com’è ricominciare con una big?

"La partita sarebbe stata difficile a prescindere dall’avversario. Con questo calendario di ritorno che non è a specchio con quello d’andata ci ritroviamo ad affrontare il Pisa appena un mese e mezzo dall’ultima volta. Da allora le squadre non sono cambiate molto, quindi non troveremo una squadra con tanti nuovi elementi anche se hanno fatto qualche acquisto. In ogni caso sappiamo che si tratta di una squadra con una classifica importante, giocatori importanti e che sta facendo grandi numeri. Inoltre hanno un allenatore che in questa categoria ha sempre fatto campionati per vincere. Sarà una partita avvincente da affrontare con le giuste motivazioni".

Per quanto riguarda il mercato degli azzurri finora, qual è il suo commento?

"Non è compito mio parlare di calciomercato specie quando è aperta una finestra scomoda come quella di gennaio. Io mi concentro su ciò che riguarda le partite".

Le voci di mercato possono influire sulla gestione del gruppo?

"È un problema per tutti gli allenatori. Mi ritengo fortunato perché ho addetti ai lavori e giocatori intelligenti e consapevoli, quanto me, dell’importanza di tenere alta la concentrazione a prescindere da ciò che si può leggere sui giornali di questi tempi".

All’andata i ragazzi avevano fatto una grande prestazione con il Pisa. Pensa che ci possa essere un senso di rivalsa da parte degli avversari?

"Di tutte le squadre affrontate in casa, il Pisa è quello che più mi ha impressionato in termini di compattezza ed atteggiamento. Hanno una grande organizzazione tattica e non hanno timore di imprimere la loro impronta alla partita. Ci hanno messo in difficoltà nonostante l’inferiorità numerica. Lunedì ci sarà probabilmente voglia di rivalsa, ma giocheranno comunque per la loro classifica. Noi cercheremo invece di correre più di loro, di contrastare più di loro e di far emergere le nostre potenzialità".

Oltre allo squalificato Schiavi ci saranno altri indisponibili?

"La squalifica di Schiavi rappresenterà un banco di prova importante per il sostituto, perché è innegabile quanto sia per noi fondamentale la sua presenza in mezzo al campo. Anche Guarino e Coppolaro non saranno della partita: il primo sta recuperando dall’infortunio del mese scorso, mentre il secondo ha avuto una ricaduta che andrà valutata con degli esami".