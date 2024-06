Carrarese Mister Calabro resta il punto fermo. Tre club sono ancora in cerca della loro guida

Nonostante manchino solamente due giorni all’apertura ufficiale del calciomercato e un paio di settimane all’inizio della preparazione, la line up degli allenatori della prossima stagione di Serie B non è ancora completa. Sono tre infatti le panchine vacanti, mentre le altre 17, Carrarese compresa, hanno già ufficializzato la guida tecnica fra cambi, conferme e chiamate a sorpresa. Le prossime avversarie degli azzurri che non hanno ancora deciso a chi affidare la squadra sono Frosinone, Pisa e Catanzaro, tutte, però, vicinissime alla fumata bianca. I ciociari, neoretrocessi dalla Serie A con Eusebio Di Francesco, hanno da tempo puntato Vincenzo Vivarini, che nella stagione appena conclusa ha sorpreso tutti portando proprio i calabresi fra le big della cadetteria. L’accordo trovato venerdì tra le due società ha reso certo l’approdo in Lazio da parte del tecnico abruzzese, che ha così liberato la panchina delle Aquile del Sud a Paolo Bianco, esonerato ad aprile dal Modena per far posto a Pierpaolo Bisoli (confermato dagli emiliani). I pisani hanno già trovato l’accordo con Pippo Inzaghi, per il quale sembrerebbe mancare soltanto l’ufficialità. Chi invece l’ufficialità l’ha già data sono le 4 neopromosse dalla Serie C.

La Carrarese ha ovviamente confermato Antonio Calabro, per il quale è scattato in automatico il rinnovo a seguito dell’impresa compiuta il 9 giugno. Ad attendere il tecnico salentino, adesso, ce n’è un’altra ancora più grande, la salvezza. Cambio a sorpresa, invece, in casa Cesena, dove Domenico Toscano ha lasciato il posto a Michele Mignani per restare in C con il Catania, mentre Mantova e Juve Stabia si sono affidate ancora a coloro grazie ai quali hanno conquistato la promozione (rispettivamente Davide Possanzini e Guido Pagliuca). Cambi di rotta anche per le altre due neoretrocesse, con la Salernitana che, dopo le grandi incertezze dello scorso anno pagate con l’ultimo posto in Serie A, è corsa ai ripari scegliendo Andrea Sottil, e il Sassuolo che ha puntato su Fabio Grosso. Fra le grandi del campionato, conferme per Sampdoria (ancora Andrea Pirlo) e Cremonese (avanti con Giovanni Stroppa dopo la promozione sfumata in finale playoff a maggio) e cambi per Bari e Palermo. I pugliesi hanno nominato Moreno Longo, a caccia della seconda promozione di fila dopo quella centrata con il Como, mentre i rosanero ci proveranno con Alessio Dionisi. Cambi anche per il Cosenza, che per inseguire la settima salvezza di fila ha scelto Massimiliano Alvini, e la Reggiana (William Viali), mentre sulle restanti panchine non ci saranno variazioni: a Cittadella resta Edoardo Gorini, a Brescia Rolando Maran, così come Luca D’Angelo allo Spezia e Federico Valente al Südtirol.