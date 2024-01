Carrarese, niente drammi. Il pareggio con la Fermana non è un passo falso. Ma c’è un problema di gol

Non è stato l’inizio d’anno e di girone di ritorno sperato per la Carrarese che si è dovuta accontentare di un pareggio in casa dell’ultima in classifica. Nessun disonore, anzi, visto che la Fermana è al suo quinto risultato utile consecutivo ed ha saputo rallentare recentemente la corsa ad altre ’grandi’ del girone ma è innegabile che se la squadra azzurra voleva alzare l’asticella provando a riavvicinare il duo di testa questo zero a zero suona un po’ come un mezzo passo falso.

Entrando nello specifico è la sesta volta in stagione che la Carrarese termina una gara senza reti. Il problema del gol rimane quello principale da risolvere in casa apuana e a Fermo anche la produzione offensiva in generale è stata deficitaria. L’assenza di Capello, rimasto in panchina a causa di un contrattempo muscolare, ha tolto ai marmiferi un po’ di forza d’urto ma non può spiegare da solo le difficoltà incontrate nel creare pericoli ai gialli di casa. Sicuramente la Fermana ha gettato il cuore oltre l’ostacolo dando il massimo in una situazione d’emergenza d’organico, un po’ proprio come aveva fatto la Carrarese contro Lucchese e Pontedera, ma va registrato altresì che gli avversari cominciano a prendere le misure alla squadra di Dal Canto. Il suo 3-5-2, senza un interprete come Bozhanaj che sparigliava le carte con le sue incursioni centrali soprattutto contro avversari chiusi a riccio, risulta spesso prevedibile e molte volte è necessario l’episodio o la situazione da palla inattiva per sbloccare il risultato.

Sul banco degli ’imputati’, se si può mettere sotto accusa una squadra comunque terza in classifica, ci sono naturalmente gli attaccanti ma anche dalle mezzali e dagli esterni non sta arrivando l’apporto sperato a livello propositivo. Il tecnico Dal Canto alla vigilia del match aveva ribadito la sua intenzione di andare avanti con questo gruppo puntando sul recupero degli infortunati in qualità di nuovi acquisti. Vedremo se l’esito di questa prima uscita stagionale indurrà o meno la società azzurra a cambiare idea ed a far ricorso anche al mercato per rafforzare la squadra. C’è chi come il Perugia si è già mosso puntando su una punta centrale di peso come Sylla, arrivato dalla Vis Pesaro. Chissà che anche la Carrarese non riesca a trovare l’occasione giusta per assortire meglio il proprio reparto avanzato arricchendone la concorrenza e la competitività.

Gianluca Bondielli