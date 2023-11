Una Carrarese solida supera di misura il Pescara di Zeman

Carrara, 5 novembre – La Carrarese mantiene l'imbattibilità casalinga ottenendo la quinta vittoria in sei gare disputate allo stadio dei Marmi. La decide l'attaccante Panico che si sblocca e segna al 27' un gol a giro di pregevole fattura da dentro l'area. Il Pescara arriva a Carrara senza timori reverenziali e fino al gol crea qualcosa di più dei padroni di casa impegnando Bleve al 10' con Aloi.

I locali cercano di disarmare la difesa alta degli abruzzesi con continui lanci lunghi che trovano, però, gli attaccanti sempre in fuorigioco. Dopo lo svantaggio il Pescara alza i ritmi e sul finire del tempo impegna Bleve con un tiro da fuori dell'ex Tunjov. La Carrarese inizia la ripresa pressata nella sua metà campo ma la difesa regge bene e i dannunziani riescono a impensierire Bleve solo con tiri dalla distanza.

Nell'ultimo quarto d'ora i marmiferi in contropiede trovano spazi invitanti per raddoppiare ma falliscono alcune ottime occasioni per chiudere il risultato con Simeri e Panico.

CARRARESE 1 PESCARA 0

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Di Gennaro, Illanes, Imperiale; Zanon, Della Latta, Schiavi, Palmieri (78' Zuelli), Cicconi (74' Belloni); Capello (74' Simeri), Panico (89' Morosini). A disp. Mazzini, Tampucci, Cartano, Cerretelli, Raimo, Grassini, Sementa, Opoola. All. Dal Canto.

PESCARA (4-3-3): Plizzari; Pierno, Brosco, Mesik, Moruzzi (81' Milani); Tunjov (70' Squizzato), Aloi, De Marco (58' Dagasso); Merola, Tommasini (58' Cuppone), Cangiano (70' Accornero). A disp. Ciocci, Floriani, Di Pasquale, Staver, Pellacani, Mora, Franchini, Manu, Masala, Vergani. All. Zeman.

Arbitri: Cavaliere di Paola; assistenti Allocco di Alba-Bra e Cerilli di Latina; quarto ufficiale Andreano di Prato.

Marcatori: 27' Panico.

Note: spettatori 1500 circa; angoli 1-4; ammoniti Cicconi, Mesik, Della Latta, Illanes; recupero 0 e 5'.