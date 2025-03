Carrarese Piena fiducia alla vecchia guardia. Imperiale, Schiavi e Cicconi gli stakanovisti

Imperiale, Schiavi e Cicconi. Sono loro i tre stakanovisti della Carrarese e non è un caso che il podio provvisorio dei giocatori azzurri più impiegati in Serie B sia formato da uomini della “vecchia guardia“. Mister Calabro ha voluto mantenere la stessa “anima“ della squadra che lo scorso anno si era conquistata sul campo questa storica promozione. Il capitano è risultato l’insostituibile, colui che in assoluto ha giocato di più: 29 partite su 30, tutte da titolare senza mai venir sostituito per un totale di 2609 minuti. Dietro di lui c’è il centrocampista argentino. Anche per lui 29 gare, tutte dall’inizio ma con qualche sostituzione fino a toccare i 2287 minuti complessivi. Schiavi è anche il capocannoniere della squadra, assieme a Finotto, ed è secondo per partecipazione a reti (5 gol + 1 assist). Il primatista nella fase realizzativa è, a sorpresa ma fino ad un certo punto, Manuel Cicconi con 3 gol e 5 assist. Il “regista laterale“ della Carrarese è stato impiegato 27 volte di cui 25 da titolare per un totale di 2172 minuti.

I primi sette giocatori col minutaggio più alto sono tutti reduci della passata stagione. Nell’ordine figurano Zanon (1925), Illanes (1917), Bleve (1912) e Finotto (1670). Samuel Giovane, fresco di primo gol in Serie B, è l’elemento fin qui più utilizzato fra i nuovi arrivati (1637). Il centrocampista ravennate occupa il terzo gradino del podio quanto a giocate decisive ovvero 5 (1 gol + 4 assist). Un piazzamento condiviso con Finotto (5 gol), Zanon (1 gol + 4 assist) e Cherubini (2 gol + 3 assist). Completano la classifica degli undici giocatori col maggior minutaggio Zuelli (1457), Oliana (1422) e Cherubini (1390).

A livello disciplinare la palma di più falloso spetta all’argentino Illanes che ha subito 2 espulsioni e preso 5 cartellini gialli. A livello di ammonizioni hanno fatto peggio i due interditori Schiavi e Giovane (7) che operano, comunque, in una porzione di campo caratterizzata da scontri continui. Fanno un po’ più specie, invece, i 6 cartellini gialli rimediati dall’attaccante Cerri (3 gol + 1 assist).