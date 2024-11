Carrarese Promette scintille il derby col Pisa. Gli azzurri affrontano la capolista in emergenza

Grande giornata di sport questo pomeriggio a Carrara con lo stadio dei Marmi che si riempirà in ogni ordine di posti per l’arrivo della capolista Pisa. Match delicatissimo ed avvincente che la Carrarese affronterà, però, in condizioni rimaneggiate a causa di una serie di defezioni concentrate tutte nel reparto difensivo. Gli infortunati Coppolaro ed Hermannsson non sono stati neppure convocati mentre Illanes è stato inserito in lista ma resta in forte dubbio e farà un provino oggi per capire se sarà in grado di scendere in campo. Se così non fosse si aprirebbe una falla difficile da tappare con una serie di ipotesi che Antonio Calabro ha già vagliato e tra le quali dovrà scegliere.

La fascia sinistra è blindata da Imperiale mentre Oliana sarà utilizzato al centro o come braccetto di destra. Rimane un posto vacante che potrebbe essere ad appannaggio di uno dei due giovani difensori in rosa. Guarino, è reduce dall’esperienza in nazionale dove ha avuto la febbre. Sin qui ha giocato solo una manciata di minuti col Cittadella. Motolese, invece, il campo non l’ha ancora visto ed essendo mancino sarebbe più che altro un’alternativa al capitano. Gettare uno dei due nella mischia in una sfida del genere potrebbe essere rischioso. Ecco, perciò, che potrebbe aprirsi anche un’altra strada: utilizzare un centrocampista in difesa. Zanon o Bouah potrebbero essere due profili ad avere la giusta versatilità.

Dalla cintola in su, invece, il mister pugliese avrà problemi di altro tipo ovvero di abbondanza. La sensazione è che verrà riconfermata una mediana a cinque. Probabile il rientro tra i titolari di Capezzi con Schiavi e uno tra Giovane e Zuelli a suoi lati. A sinistra ci sarà Cicconi con uno tra Zanon e Bouah a destra. Davanti l’alone di mistero si infittisce. Calabro potrebbe voler ripartire dalla coppia Shpendi-Cerri con la quale ha concluso il match di Modena. Le alternative sono tante a partire da quel Cherubini, titolare 6 volte nelle ultime 7 gare, continuando con Finotto, l’attaccante più impiegato, o con Panico, il capocannoniere della Carrarese nello scorso anno. Capello sembra più indietro nelle gerarchie mentre le quotazioni di Palmieri potrebbero alzarsi solo se il tecnico di Melendugno decidesse di optare su un più spregiudicato 3-4-1-2.

Nel pre-gara due figure istituzionali di rilievo quali Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, e Mauro Balata, presidente della Lega Serie B, verranno coinvolti nella presentazione della speciale maglia di gara della Carrarese, interamente del colore rosso simbolo della lotta alla violenza di genere, e del pallone rosa, scelto dalla Lega Serie B come pallone ufficiale della 14ª giornata di campionato. Prima della gara risuonerà allo stadio il nuovo singolo di Kophra e Federico Cacciatori dedicato al tema della violenza sulle donne.