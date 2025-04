Serie D: Livorno promosso, Fezzanese retrocessa, Fulgens Foligno ai play off

A due giornate dal termine della stagione regolare sono tre i verdetti già stabiliti dal campo da gioco: la promozione del Livorno, la retrocessione della Fezzanese e la conquista dei play off da parte della Fulgens Foligno, arrivata nel turno pre pasquale.

Saranno quindi i prossimi 180 minuti a decidere quali squadre potranno staccare il pass per i play off e i play out e la seconda società che dovrà salutare la D per ripartire dal campionato di Eccellenza.

Per quanto riguarda la parte alta della classifica in cinque si giocano i tre posti rimanenti: Seravezza Pozzi (53), Ghiviborgo (51), Grosseto e Orvietana (49) e Siena (48), con maremmani e bianconeri che si affronteranno proprio all’ultima giornata.

Anche nella parte bassa della graduatoria è bagarre. Detto della Fezzanese, a occupare momentaneamente il penultimo posto, valido la retrocessione, è il Figline (34), appena sopra il Terranuova Traiana (35) e la Sangiovannese (36). Per gli ultimi due posti play out si contendono la scomoda posizione Trestina e Flaminia Civita Castellana, appaiate a 37 punti. Appena due gradini sopra Montevarchi, Follonica Gavorrano e San Donato Tavarnelle (39).