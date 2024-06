Carrarese strepitosa: promozione in Serie B, vittoria e gloria contro il Vicenza

Carrara, 9 giugno 2024 – Una speranza lunga 76 anni. Tanto è servito alla Carrarese per tornare in Serie B. Ma adesso è tutto vero, anche se quasi non sembra a una città pazza di gioia, che quasi non riesce a realizzare.

Gli azzurri conquistano la serie cadetta al termine della sfida di ritorno della finale playoff contro il Vicenza.

Una partita difficile, aperta da un gol di Finotto, il grande eroe di giornata, che di testa mette dentro uno spiovente dalla destra, con la difesa del Vicenza che rimane sostanzialmente immobile.

Un momento di Carrarese-Vicenza

A quel punto gli apuani si compattano e riescono a non far passare il Vicenza. Soffrendo certamente in certi momenti, ma portando a casa un risultato storico. Scoppia la festa in città, che già fin dal mattino era imbandierata.

Tutti volevano essere allo stadio Dei Marmi. Alla fine saranno in circa novemila a conquistare il prezioso tagliando, ma ci sarebbero state richieste per il doppio. Adesso dunque la serie cadetta, con Carrara che si misurerà anche con grandi e importanti città.

"E' stata una bella stagione: la Juve ha vinto la Coppa Italia, il Parma è tornato in A e la Carrarese ha fatto questo miracolo che ha regalato ai propri abitanti. Dovevo forse smettere di giocare prima per godermi queste cose".

Gigi Buffon, al seguito della Nazionale per l'amichevole di Empoli con la Bosnia, festeggia la "sua" Carrarese, tornata in B dopo 76 anni. "Andarla a vedere? Vediamo, a Carrare siamo scaramantici e quest'anno non sono mai andato allo stadio - confessa a Sky il capo delegazione azzurro - Le squadre per cui tifo non vado mai a vederle".

La Serie B è dunque composta. La Carrarese è in compagnia di compagini importanti si diceva. Ecco il panorama della serie cadetta 2024 / 2025.

Salernitana (Retrocessa dalla Serie A), Sassuolo (Retrocessa dalla Serie A), Frosinone (Retrocessa dalla Serie A) Mantova (Promossa dalla Lega Pro), Cesena (Promossa dalla Lega Pro), Juve Stabia (Promossa dalla Lega Pro), Carrarese (Promossa dalla Lega Pro) Cremonese, Catanzaro, Palermo, Sampdoria, Brescia, Sudtirol, Reggiana, Cosenza, Pisa, Cittadella, Modena, Spezia, Bari.

Il 16 e il 17 agosto prenderà il via l'annata, che come di consueto vedrà le prime due squadre classificate promosse in Serie A, mentre la terza promozione arriverà direttamente dai playoff.

"Dopo 76 anni la Carrarese riscrive la storia ed entra in serie B per la prossima stagione. Tutta la Toscana in festa, bravi ragazzi", scrive il presidente della Regione Eugenio Giani.