Carrarese Prova di maturità in casa del Bari: "Abbiamo più consapevolezza nei nostri mezzi"

La Carrarese torna da Bari con maggiori certezze e più convinzione nei propri mezzi. Parola di Antonio Calabro. "Facendo queste partite su questi campi prendiamo più consapevolezza in noi stessi – ha spiegato il mister salentino –. Siamo orgogliosi e credo lo siano anche la società ed i tifosi che si sono fatti tanti chilometri per venirci a seguire in questo turno infrasettimanale. Abbiamo acquisito ormai quella compattezza di squadra di serie B. Noi all’inizio, complice la mia testardaggine, siamo sempre andati a prendere gli avversari alti come facevamo in serie C ed un po’ questo dazio lo abbiamo pagato e davamo un po’ l’impressione di poter prendere gol quando ci attaccavano. Ora se c’è da mettere un centrocampista in più lo si fa. Bisogna sapere leggere i momenti della gara e comportarsi di conseguenza coprendosi di più all’occorrenza o mettendo le tre punte".

Il bilancio della temuta trasferta di Bari è positivo. "Sono contento in generale della prestazione. L’andamento della gara ha avuto degli alti e bassi, a volte a favore loro ed altre a favore nostro. Nel primo tempo siamo andati benissimo, con personalità, al cospetto di una squadra forte su di un palcoscenico importante. Abbiamo creato i presupposti per passare in vantaggio, soprattutto nei primi minuti. Se non la sblocchi, però, e giochi contro il Bari ci sta che poi rischi. Nel secondo tempo non siamo partiti come nel primo. Non riuscivamo ad avere la stessa efficacia soprattutto nelle seconde palle a centrocampo e con gli attaccanti. Le sostituzioni ci hanno dato cose diverse ma allo stesso tempo non siamo riusciti ancora ad alzare il baricentro. Ho fatto una scelta strategica al 75’ che mi poteva portare a perdere la gara ma anche a vincerla. Ho messo solo attaccanti in campo. Me la sono voluta giocare. Abbiamo rischiato in qualche situazione di mischia ma alla fine la mia scelta stava per portarci dei frutti perché abbiamo avuto tre occasioni importanti per fare gol. Una squadra che viene a Bari magari sull’ultimo corner a tempo quasi scaduto non la mette in mezzo ma tiene palla sulla bandierina. Noi col colpo di testa di Illanes abbiamo rischiato di vincere. Mi è piaciuta la mentalità dei miei".

Calabro ha spiegato il perché degli avvicendamenti. "Avevamo fatto una prestazione dispendiosa sabato ed avuto un giorno in meno di riposo rispetto al Bari. Ho cambiato quattro giocatori perché sul nostro campo al momento non è semplice fare una prestazione di 90 minuti. Ho considerato poi che fra 4 giorni dobbiamo fare un’altra gara. Ho una rosa ampia che mi permette di poter ruotare".