Carrarese: Rientrano Schiavi e Belloni, Cerri in forse per la panchina

Schiavi e Belloni sì, Cerri forse. Recupera giocatori la Carrarese. In particolare sarà importante il rientro dell’argentino come stigmatizzato da Calabro: "Nicolas ha sempre fatto bene e ci continuerà a dare una mano". Cerri, limitato negli allenamenti da un’infiammazione al nervo sciatico, verrà al massimo in panchina. Per Bleve si vede la luce in fondo al tunnel. Potrebbe tornare disponibile col Sassuolo per le ultime 3 gare. Restano incerti, infine, i tempi di recupero di Coppolaro. Torregrossa sabato è rimasto ai box solo per scelta tecnica.

"Avevo bisogno di sostituire Milanese e Cherubini – spiega Calabro – con altri giocatori di gamba come Manzari, Melegoni e Shpendi perché la squadra si era abbassata e c’era bisogno di quelle caratteristiche. Se metti dentro Torregrossa lo fai per tenerlo più vicino alla porta avversaria".

Il mister è tornato sulla prova di Milanese. "Tra Bari e Cittadella ha giocato circa un’ora e mezza e poteva fare 4 gol. Tommaso fa delle prestazioni importanti ma come tutti i ragazzi che devono crescere ha bisogno di ergonomizzare le prestazioni ed essere più incisivo. Il ragazzo è forte ed è un lavoratore. Dei nuovi acquisti era quello che aveva avuto meno spazio ma ha continuato ad allenarsi a mille. I giocatori lo sanno che io da un momento all’altro posso metterli dentro dall’inizio o in corsa o farli non giocare più. Le scelte derivano sempre da quello che vedo in settimana".

Gian. Bond.