Carrarese-Sampdoria: scontro salvezza cruciale allo stadio dei Marmi

E’ stato un bene o un male per la Carrarese lo slittamento all’ultima giornata della trasferta di Palermo? Lo scopriremo probabilmente soltanto a fine campionato. Un piccolo vantaggio per gli azzurri potrebbe scaturire solo se i siciliani avranno allora un piazzamento già definito, cosa difficilmente ipotizzabile visto che la lotta playoff è al momento incertissima. Di sicuro per gli apuani assume un valore ancor più fondamentale il match di venerdì pomeriggio (ore 15) allo stadio dei Marmi contro la Sampdoria. Nessuno poteva immaginare ad inizio campionato che questa sfida potesse profilarsi come un autentico scontro salvezza. E soprattutto che ad affrontarla da una situazione di vantaggio fosse la Carrarese che, forte di 3 punti in più in classifica, è al momento in zona salvezza mentre i doriani ad oggi giocherebbero il playout contro il Cittadella.

Per questa sfida così delicata venerdì a Carrara ci sarà lo stadio pieno. Il settore ospiti è naturalmente già sold out ma anche i settori ad appannaggio della tifoseria locale sono quasi esauriti. La prevendita, partita in anticipo e facilitata dalla presenza delle festività, è proceduta spedita e mancano solo un paio di centinaia di posti. Per la squadra di Calabro sarà basilare non perdere per mantenere a distanza i blucerchiati ma al contempo sfruttare appieno il fattore campo, riportando una storica vittoria, significherebbe chiudere quasi definitivamente il discorso salvezza.

La Sampdoria ha potuto usufruire di un giorno in più di preparazione dato che già lunedì è tornata a Genova da Castellamare di Stabia con un volo charter e nel pomeriggio si è allenata regolarmente sui campi del “Mugnaini“. La Carrarese si ritroverà contro venerdì l’ex Chicco Evani, che proprio a Carrara ha concluso la propria carriera da calciatore nel 1988. Il tecnico massese, che conosce bene la formazione apuana per averla già vista più volte dal vivo in stagione, ha avuto un ottimo impatto sulla panchina doriana vincendo in casa col Cittadella ma è chiamato adesso a ripetersi alla prima in trasferta dove il team genovese sta zoppicando da tutto l’anno. In particolare lontano da Marassi la compagine ligure è quella che ha subito più gol di tutti nel campionato cadetto, 31 reti al passivo così come il Mantova.

A livello di punti fatti in trasferta solo quattro squadre hanno fatto peggio dei blucerchiati (una è la Carrarese) che ne hanno totalizzati 14. La Sampdoria non rivince fuori casa da addirittura 6 mesi. L’ultimo successo risale al 20 ottobre contro il Cesena. In questo campionato sono stati solo due i successi esterni (l’altro a Modena).