Carrarese Sfida ad alta tensione a Benevento. In palio lo storico traguardo della finale playoff

Conquistatela! Vuole la finale il popolo di Carrara ma per entrare nella storia mister Calabro e i suoi ragazzi dovranno uscire indenni dalla bolgia del Vigorito. Mai come stasera oltre agli undici che andranno in campo potrà essere decisivo l’apporto di chi si siederà in panchina. Per la prima volta in questi playoff, infatti, ci sarà la possibilità di andare ai supplementari (in caso di vittoria di misura del Benevento). Saranno importanti, quindi, le scelte iniziali ma anche i correttivi apportati in corsa. Un po’ com’è successo all’andata dove i cambi in casa Carrarese hanno contribuito non poco al raggiungimento della difesa. I problemi di formazione, positivi perché dovuti all’abbondanza, anche stavolta non mancano al tecnico pugliese.

In difesa c’è da valutare se confermare in toto un pacchetto arretrato che allo stadio dei Marmi ha fatto molto bene, concedendo soltanto un tiro in porta da dentro l’area di rigore ai sanniti, o se ricorrere al più fresco Illanes.

A centrocampo Schiavi non si tocca e con lui dovrebbe tornare Capezzi con Zuelli dirottato in panchina. Sugli esterni Grassini a destra non ha convinto e Zanon è pronto a riprendersi la maglia da titolare. A sinistra Cicconi, pur non brillante nelle ultime uscite, rimane in vantaggio sul pimpante Belloni ammirato nel secondo tempo contro il Benevento. E’ molto probabile in ogni caso una staffetta tra i due. In avanti un posto come sotto punta sarà come al solito ad appannaggio di Panico, tra i pochi sempre in campo dal primo minuto nelle 5 gare disputate dei playoff. Per l’altro c’è ballottaggio tra capitan Della Latta e Palmieri. Quest’ultimo con le buone prestazioni offerte contro Juventus Next Gen e Benevento si è guadagnato molto credito. I due giocatori, comunque, hanno caratteristiche evidentemente molto diverse e la scelta dell’uno o dell’altro sarà dettata anche dal tipo di partita che avrà in mente il tecnico di Melendugno.

In attacco fiducia confermata naturalmente a Finotto, match winner dell’andata. Le condizioni di Capello migliorano giorno dopo giorno ma il giocatore è fermo da quasi un mese e mezzo e la sua ultima apparizione ufficiale risale al derby con la Lucchese del 21 aprile scorso. Anche in caso di un recupero la sua autonomia sarà logicamente limitata con non più di una ventina di minuti nelle gambe. Ricordiamo che la Carrarese deve fare i conti con una lunga lista di diffidati che comprende Illanes, Di Gennaro, Schiavi, Capezzi, Zanon, Cicconi, Panico, Giannetti e Zuelli. Un cartellino giallo ad uno di questi giocatori gli farebbe perdere la finale d’andata.