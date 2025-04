Carrarese si prepara per la sfida a Palermo nel giorno di Pasquetta

Due giorni di riposo per la Carrarese che tornerà ad allenarsi soltanto domani. Il prossimo turno di campionato, del resto, si giocherà tutto di lunedì con gara degli azzurri in programma alle ore 15 allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Resta da capire quanti irriducibili tifosi carrarini si recheranno in Sicilia nel giorno di Pasquetta. Tornando al match col Catanzaro è arrivato un riconoscimento alla prestazione degli apuani anche del tecnico avversario Fabio Caserta: "Nel primo tempo siamo andati un po’ in difficoltà non per un approccio sbagliato alla partita ma perché la Carrarese è stata brava a non farci giocare. A volte quando una squadra non gioca bene non è sempre per colpa sua ma anche merito degli avversari. La loro pressione feroce? In settimana studi gli avversari ma in partita poi non sai mai cosa aspettarti. Avevamo visto che la Carrarese andava in pressione sempre con un uomo in meno e invece stavolta è venuta sempre a parità numerica concedendoci l’uomo contro uomo dietro. Nel primo tempo molto bravi loro a chiuderci tutte le nostre giocate, ma noi abbiamo fatto un grande secondo tempo e c’è rammarico perché siamo arrivati all’ottantesimo dove abbiamo commesso un errore come già avevamo fatto in occasione del loro primo gol. Peccato perché sul 2-1 abbiamo avuto qualche ripartenza per fare ancora più male alla Carrarese ma non siamo stati lucidi. Non l’abbiamo chiusa e nel calcio se lasci una partita aperta poi succede che spesso ti recuperano".

Gian.Bond.