Carrarese, terza vittoria consecutiva: contro la Spal finisce 1-0

Carrara, 19 novembre 2023 – Terza vittoria consecutiva per la Carrarese che sale al terzo posto solitario del girone scavalcando il Perugia. E' il terzo successo per 1 a 0, il terzo “targato” Panico. Contro gli estensi, però, c'è voluto l'ultimo minuto di recupero per riuscire a portarla a casa. Gli azzurri hanno attaccato per tutto il match rimanendo costantemente nella metà campo avversaria. La Spal, falcidiata dalle assenze, è scesa in campo a Carrara con un 4-3-3 inedito con Antenucci in panchina e capitan Maistro falso “nueve”. Una formazione che al di là dello schieramento non ha creato nulla dal punto di vista offensivo. Il primo tiro al 14' è stato di Panico che di testa ha alzato sopra la traversa un cross di Belloni. Un minuto dopo all'attaccante napoletano è stato annullato un gol per fuorigioco su sponda aerea di Della Latta. Stessa combinazione al 20' col capitano che ha pescato Panico in area: stop e rovesciata di poco a lato. La miglior occasione di frazione è arrivata, però, al 36' quando su un batti e ribatti in area a seguito di un corner Capello si è vista deviata la conclusione ravvicinata dal portiere. La ripresa si è svolta sugli stessi binari:

Carrarese in pressione costante e Spal tutta dietro. Nel primo quarto i locali sono andati ripetutamente al tiro. Ci ha provato due volte Capello di piede ma senza trovare lo specchio della porta e poi Panico di testa, anche qui senza precisione. La Spal nell'ultima mezzora ha retto bene ma è crollata al 95' quando Cicconi è entrato in area da sinistra e di esterno ha messo al centro per il colpo di testa vincente della punta campana.

Tabellino

CARRARESE 1 SPAL 0

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Illanes, Di Gennaro, Imperiale; Zanon (67' Cicconi), Della Latta, Zuelli (89' Cerretelli), Palmieri, Belloni (75' Raimo); Capello (75' Simeri), Panico. A disp. Mazzini, Tampucci, Coppolaro, Cartano, Schiavi, Opoola. All. Dal Canto.

SPAL (4-3-3): Alfonso; Fiordaliso, Valentini, Bassoli, Tripaldelli; Puletto (73' Celia), Carraro, Collodel (73' Bertini); Rao (63' Rosafio), Maistro, Orfei (63' Antenucci). A disp. Meneghetti, Del Favero, Buscagin, Saiani, Dumbravanu, Parravicini, Angeletti, Deme. All. Colucci.

Arbitro: Sacchi di Macerata assistito da Masciale di Molfetta e Marchese di Napoli; quarto ufficiale Colelli di Ostia Lido.

Marcatori: 95' Panico. Note: spettatori spettatori 1827 per un incasso di 8889 euro; angoli 4-0; ammoniti Imperiale, Bertini, Zuelli, Panico; recupero 0 e 6'