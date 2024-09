Carrarese Successo dell’asta di beneficenza: "Abbiamo raggiunto tifosi anche in California"

E’ tornata al lavoro la Carrarese che ieri pomeriggio si è ritrovata al centro sportivo di Montignoso per il primo allenamento della settimana. Nei ranghi è rientrato l’attaccante Stiven Shpendi, di ritorno dall’impegno con la nazionale Under 21 dell’Albania, mentre si attende per oggi l’arrivo di Hjörtur Hermannsson. Il difensore islandese ha giocato per tutti e novanta i minuti anche la seconda partita nel giro di quattro giorni. Stavolta per la “sua“ Islanda, battuta 3 a 1 dalla Turchia nella Uefa Nations League, è andata male ma la Carrarese ritroverà un giocatore "temprato" da impegni internazionali di alto livello.

C’è da capire, naturalmente, se le fatiche profuse in nazionale consentiranno a mister Calabro di renderlo subito arruolabile per la sfida col Sassuolo. Domenica a Pisa ci sarà una bella sorpresa per i 15 donatori che si sono aggiudicati le maglie con i quali i giocatori della Carrarese hanno ottenuto la storica vittoria in serie B dopo 76 contro il Sudtirol partecipando all’asta benefica. I vincitori, infatti, potranno assistere all’incontro col Sassuolo dal Field Box, un’area privilegiata a bordo campo immersa nel cuore dell’azione e vicina alla panchina di Antonio Calabro.

L’asta benefica è nata dalla collaborazione della Carrarese Calcio 1908 con la onlus “Sport For Children“ ed ha confermato l’impegno con l’associazione benefica “Un Cuore Un Mondo“ riscuotendo una grande risposta in termini di adesioni.

"Questo importante successo – hanno confermato dalla società azzurra – è stato ottenuto grazie al “cuore“ delle persone di Carrara ed al loro attaccamento alla maglia. Abbiamo raggiunto tifosi anche in California i quali non hanno voluto perdere l’occasione di avere questa maglia. Siamo riusciti a coinvolgere persone oltre i confini del territorio nazionale. Diciamo che l’idea di premiare i partecipanti più generosi nelle offerte facendo vedere loro la partita a bordo campo ha suscitato veramente un forte desiderio".

Mister Calabro ed i suoi ragazzi saranno di nuovo in campo questa mattina, sempre a Montignoso.