Carrarese supera Palermo 1-0: Shpendi decisivo in Serie C

Carrarese 1 Palermo 0

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Illanes, Guarino (85’ Oliana), Imperiale; Bouah (67’ Zanon), Zuelli (87’ Palmieri), Schiavi, Giovane, Cicconi; Shpendi (85’ Capello), Cerri (85’ Finotto). A disp. Chiorra, Motolese, Belloni, Capezzi, Cherubini, Falco, Panico.

PALERMO (4-3-3): Desplanches; Diakité, Baniya, Nikolaou, Ceccaroni; Gomes (81’ Segre), Ranocchia, Verre (61’ Vasic); Insigne (72’ Le Douaron), Henry (61’ Brunori), Di Mariano (61’ Di Francesco). A disp. Nespola, Sirigu, Lund, Nedelcearu, Appuah, Buttaro, Peda. All. Dionisi.

Arbitro: Crezzini di Siena; assistenti Cecconi di Empoli e Fontani di Siena; quarto ufficiale Poli di Verona; Var Dionisi de L’Aquila; Avar Marcenaro di Genova.

Marcatori: 78’ Shpendi (C).

Note: spettatori 3646 per un incasso di 43.285 euro; angoli 5-8; ammoniti Ceccaroni, Guarino, Shpendi, Cicconi; recupero 2 e 5’.

CARRARA – Una super Carrarese piega il Palermo e fa un balzo importante in classifica. Nel primo tempo la squadra apuana, scesa in campo in versione "natalizia" con un’inedita maglia verde, ha sofferto nei primissimi minuti la maggior pressione del Palermo ma col passare dei minuti se l’è giocata alla pari, con coraggio e personalità. Calabro ha proposto un 3-5-2 nel quale Zuelli si alzava spesso a far da guastatore. Dietro è stato lanciato titolare il giovane Guarino che si è posizionato al centro della difesa con l’autorità di un veterano.

Il temuto Palermo si è presentato pericolosamente al tiro solo al 45’ quando Di Mariano è scappato a Bouah ed Henry all’altezza dell’area piccola ha calciato sopra la traversa. In precedenza gli apuani avevano avuto due situazioni interessanti nell’area rigore avversaria non sfruttate a dovere.

Nella ripresa la Carrarese è salita in cattedra prendendo decisamente il sopravvento. Al 51’ Desplanches è stato chiamato per la prima volta alla parata su tiro angolato dal limite di Cerri. Sul fronte opposto il Palermo si è fatto vivo su incursione di Ranocchia conclusa da un tiro a lato. Palla gol clamorosa per i marmiferi al 54’ con Cicconi smarcato in area da Shpendi ma murato nella conclusione ravvicinata. Coi siciliani in difficoltà Dionisi è ricorso a un triplo cambio. Al 66’ i locali hanno fallito l’impossibile. Una stupenda azione manovrata ha liberato Shpendi davanti al portiere. L’albanese si è fatto respingere due volte la conclusione e poi anche Cicconi non è riuscito a spedire in rete. La Carrarese, sempre più padrona del campo, ha smarcato in area Giovane con Zuelli ma il centrocampista è stato anticipato a tu per tu col portiere.

Il gol, tanto atteso e meritato, è arrivato al 78’ con Shpendi che come un rapace si è avventato su uno sciagurato retropassaggio di Gomes. Nel recupero raddoppio mancato da Finotto lanciato a rete.

Gianluca Bondielli