Carrarese Terza sconfitta consecutiva. Contro la Juve Stabia si sveglia troppo tardi

JUVE STABIA 2 CARRARESE 1

JUVE STABIA (3-4-1-2): Thiam; Ruggero, Varnier, Bellich; Floriani Mussolini (67’ Baldi), Leone (74’ Meli), Buglio (81’ Di Marco), Rocchetti; Pierobon (81’ Zuccon); Piscopo (81’ Sgarbi), Adorante. A disp. Matosevic, Signorini, Quaranta, Morachioli, Gerbo, Maistro, Mosti. All. Tarantino.

CARRARESE (3-4-2-1): Chiorra; Coppolaro (46’ Oliana), Illanes, Imperiale; Zanon (81’ Bouah), Schiavi, Giovane, Cicconi (74’ Belloni); Palmieri (58’ Cherubini), Shpendi; Finotto (58’ Cerri). A disp. Mazzi, Ferrara, Melegoni, Capezzi, Maressa. All. Calabro.

Arbitro: Santoro di Messina; assistenti Trinchieri di Milano e Scarpa di Collegno; quarto ufficiale Gavini di Aprilia; Var Ghersini di Genova; Avar Rutella di Enna.

Marcatori: 12’ Piscopo (J), 27’ Adorante (J), 89’ Schiavi (C).

Note: spettatori 3.376 di cui 124 ospiti; angoli 2-7; ammoniti Floriani Mussolini, Rocchetti, Bellich, Pierobon, Cherubini, Cerri; recupero 2’ e 6’.

CASTELLAMMARE DI STABIA – Continua la serie negativa della Carrarese che perde in Campania, dopo i derby con Pisa e Spezia, la sua terza gara consecutiva confermando il proprio momento di difficoltà. Un attacco influenzale priva gli azzurri di Zuelli con il tecnico Calabro che rilancia titolare dopo mesi Palmieri trequartista assieme a Shpendi dietro a Finotto. L’avvio è spigoloso con tanti falli, soprattutto di parte stabiese ma le vespe pungono alla prima occasione. Al 12’ Floriani Mussolini da destra centra per Adorante che di tacco serve all’indietro Piscopo per il classico gol dell’ex. Nell’azione si fa trovare scoperto a sinistra Cicconi ed esce a vuoto Chiorra. La Carrarese accusa il colpo e solo al 26’ si fa vedere dalle parti di Thiam con un colpo di testa a lato di Finotto su cross di Zanon. Sul successivo rinvio del portiere, però, la Juve Stabia raddoppia. Adorante di testa anticipa Illanes e poi si propone per l’assist di Piscopo superando di piatto Chiorra. La reazione degli apuani è tutta in un tiro da fuori di Shpendi di poco a lato (35’). Molto più pericolosi i locali che al 42’ sfiorano anche il terzo gol. Adorante raccoglie la sponda area di Piscopo su cross di Floriani Mussolini e calcia da pochi metri venendo murato da Chiorra.

Nella ripresa subito grande brivido per i marmiferi che al 52’ subiscono il terzo gol da Adorante, annullato fortunatamente per un fallo del centravanti su Illanes. Gli apuani si svegliano nel finale. Al 76’ un tiro cross di Cherubini è smanacciato in angolo da Thiam. All’83’ ancora Thiam decisivo su destro a giro di Shpendi. Il portiere non può nulla, però, all’89’, spiazzato dalla deviazione di Ruggero su tiro di Schiavi. Nei 6’ di recupero la Carrarese mette paura alla Juve Stabia, ma senza riuscire a completare la rimonta.

Gianluca Bondielli