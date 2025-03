Carrarese Torregrossa di tacco riacciuffa il pari. Azzurri in vantaggio e poi rimontati dal Sudtirol

SÜDTIROL2CARRARESE2

SÜDTIROL (3-5-2): Adamonis; Giorgini, Pietrangeli, Veseli; Molina (88’ Kofler), Belardinelli (46’ Pyythiä), Praszelik, Casiraghi (68’ Tait), Barreca (46’ Davi S.); Merkaj, Odogwu (77’ El Kaouakibi). A disp. Poluzzi, Masiello, Ceppitelli, Mallamo, Martini, Rover, Gori. All. Castori.

CARRARESE (3-5-1-1): Fiorillo; Oliana (77’ Torregrossa), Imperiale, Fontanarosa; Zanon, Zuelli, Schiavi (77’ Capezzi), Giovane (68’ Belloni), Cicconi; Melegoni (68’ Cherubini), Finotto (83’ Cerri). A disp. Ravaglia, Mazzi, Bouah, Milanese, Cavion, Manzari. All. Calabro.

Arbitro: Tremolada di Monza; assistenti Lombardo di Cinisello Balsamo e Politi di Lecce; quarto uomo Mirabella di Napoli; Var Baroni di Firenze; Avar Di Martino di Teramo.

Marcatori: 17’ Giovane (C), 59’ Merkaj (S), 73’ Molina (S), 92’ Torregrossa (C).

Note: spettatori 4.331 (351 apuani). Al 66’ espulso Praselik (S) per doppia ammonizione. Ammoniti: Castori, Oliana, Giovane, Schiavi, Merkaj, Fontanarosa e Capezzi. Recupero: 1’ e 4’.

BOLZANO – Un colpo di tacco di Torregrossa, al 92’, ha salvato la Carrarese al ’Druso’ di Bolzano al termine di un match dominato dagli apuani nel primo tempo ma scivolato loro incredibilmente di mano nella ripresa nonostante la superiorità numerica dal 66’ per l’espulsione di Praselik. Gli azzurri sono usciti dai blocchi di partenza con un centrocampo a cinque con il solo Melegoni a supporto della punta Finotto ma mantenendo comunque un atteggiamento aggressivo e propositivo che ha da subito messo in ambasce il Sudtirol.

La cronaca. Melegoni, su assist di Finotto, ha costretto in angolo Adamonis al 16’. Un minuto dopo gli apuani passano. Bella azione sulla sinistra con tacco filtrante di Melegoni e cross al bacio di Zanon per l’inzuccata vincente di Giovane. Nessuna traccia degli avversari, andati al riposo senza aver mai tirato in porta.

Nella ripresa la sindrome da ’braccino corto’ è saltata di nuovo fuori. La Carrarese si è messa dietro ed è capitolata al 59’ sul primo squillo della coppia Odogwu-Merkaj. Il primo ha girato in area vedendosi il tiro respinto da Fiorillo, il secondo ha depositato in rete da sotto misura. Al 66’ Praselik si prende un sacrosanto secondo ’giallo’ e la gara sembra svoltare a favore della Carrarese che, però, con l’uomo in più capitola di nuovo. Sull’ennesimo batti e ribatti in area Molina, al 73’, trova un eurogol che porta in vantaggio gli altoatesini gettando gli apuani nel baratro. Calabro si gioca tutti i suoi cambi offensivi e a rimettere le cose a posto ci pensa nel recupero proprio Torregrossa, entrato al 77’ al posto di Oliana, con una giocata pazzesca, un sontuoso colpo di tacco, su imbeccata del solito Zanon. Un punto incredibilmente prezioso per il prosieguo di una lotta salvezza che continua a rimanere quanto mai incerta.

Gianluca Bondielli