Carrarese trionfa contro Palermo: le pagelle dei protagonisti

BLEVE 6. Mai chiamato in causa se non nelle uscite.

ILLANES 7,5. Gladiatore che non si fa fermare da nulla.

GUARINO 8. Esordio eccellente al centro della difesa al cospetto di un attacco davvero temibile (85’ OLIANA n.g.).

IMPERIALE 7. Dalle sue parti come al solito non si passa.

BOUAH 7. Preferito a Zanon se la cava discretamente sulla fascia destra provando anche qualche sortita (67’ ZANON 7. Dà il cambio al compagno mantenendo la giusta pressione su quella fascia).

ZUELLI 7,5. Si impegna in un lavoro estenuante ma continuo di pressing alto mantenendo la lucidità per giocare palloni importanti come l’invenzione per Giovane (87’ PALMIERI n.g.).

SCHIAVI 7,5. Parte mezzala e poi viene spostato a fare il regista dove fa risaltare la sua capacità di far filtro e gestire la palla.

GIOVANE 7,5. Altro polmone della squadra. Garantisce corsa, interdizione e inserimenti.

CICCONI 8. Sprinta, crossa, va più volte al tiro e sa anche difendere. A sinistra è una vera spina nel fianco per il Palermo.

SHPENDI 8. Il gol è il premio alla sua caparbietà. Non si scoraggia neppure dopo il doppio errore sotto porta (85’ CAPELLO n.g.).

CERRI 8. Gioca un ruolo fondamentale per come riesce a tener alta la squadra ed a fungere da sponda per i compagni. E’ suo l’assist al bacio non concretizzato da Shpendi. Utilissimo anche nella sua area sulle palle alte (85’ FINOTTO 6. In pochi minuti ha due palle per chiudere il match ma non le sfrutta).

ALL. CALABRO 8. Dopo quella col Pisa un’altra impresa che entra nella storia per la sua Carrarese.

Gian. Bond.