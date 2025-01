Carrarese, un derby da incubo. Azzurri travolti dallo Spezia (0-4) ma la squadra esce tra gli applausi. Pio Esposito grande protagonista

CARRARESE 0 SPEZIA 4

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve (23’ Chiorra); Oliana, Illanes, Imperiale; Zanon, Zuelli (46’ Giovane), Schiavi, Cicconi (52’ Belloni); Shpendi (60’ Palmieri), Cherubini; Finotto (46’ Cerri). A disp. Mazzi, Coppolaro, Bouah, Capezzi, Maressa, Falco. All. Calabro.

SPEZIA (3-5-1-1): Chichizola; Vignali, Hristov, Mateju; Elia, Nagy (33’ Bandinelli), Esposito S., Degli Innocenti (63’ Candelari), Reca (74’ Aurelio); Kouda (63’ Falcinelli), Esposito F. (74’ Ciolak). A disp. Mascardi, Leonardo, Ferrer, Benvenuto, Giorgeschi, Djankpata. All. D’Angelo.

Arbitro: Sozza di Milano; assistenti Lombardo di Cinisello Balsamo e Tegoni di Milano; quarto ufficiale Ancora di Roma 1; Var Manganiello di Pinerolo; Avar Muto di Torre Annunziata.

Marcatori: 20’ e 48’ pt Esposito F., 49’ Kouda, 59’ Elia.

Note: spettatori 3602 per un incasso di 46.692 euro; angoli 4 a 3; ammoniti Kouda, Shpendi, Esposito F., Oliana, Schiavi, Vignali; recupero 4’ e 2’.

CARRARA – Derby da incubo per la Carrarese sovrastata fisicamente ma anche tecnicamente da uno Spezia che ha confermato tutta la propria forza. Ma la Carrarese è apparsa troppo brutta per essere vera. Calabro rispetta le previsioni della vigilia schierando una formazione a trazione anteriore con Cherubini e Shpendi a supporto di Finotto. L’unica sorpresa è Zuelli preferito in mediana a Giovane a fianco del rientrante Schiavi. Nello Spezia oltre a Bertola da forfait anche Soleri. In difesa D’Angelo adatta lo spezzino doc Vignali e davanti rispolvera Kouda titolare dietro all’unica punta Esposito.

L’avvio è veemente con i primi scontri proibiti e un rigore reclamato da ambo le parti. Prima Oliana cintura Esposito e sul cambiamento di fronte Hristov mette un braccio davanti a Shpendi. Dopo le prime battute è, però, lo Spezia a prendere nettamente il sopravvento. All’11’ Elia scappa bene sulla destra e crossa per ’Pio’ che di testa non inquadra la porta. Ancora Elia al 15’ si accentra ed impegna Bleve in una parata a terra. Al 20’ lo Spezia raccoglie i frutti di un’ottima partenza. L’azione del gol nasce ancora da destra dove Elia supera Cicconi e d’esterno pennella per Esposito che in tuffo di testa anticipa Illanes insaccando. Chiede il cambio Bleve sostituito tra i pali dal debuttante Chiorra. Al 31’ il giovane portiere viene chiamato in causa da un tiro di Degli Innocenti. Al 33’ anche lo Spezia deve rinunciare a un giocatore, l’infortunato Nagy viene sostituito da Bandinelli. Gli ospiti continuano a dettar legge e raddoppiano quando i 3 minuti di recupero decretati da Sozza sono già passati da un po’. Salvatore Esposito, libero al limite dell’area, serve con facilità il fratello Pio che, senza marcatura, la piazza sul palo più lontano.

Nell’intervallo doppio cambio di Calabro ma la Carrarese nella ripresa, dopo un paio di minuti di forcing, si fa sorprendere, su rilancio lungo di Elia, in un uno contro uno Oliana-Kouda, con lo spezzino che ha la meglio e batte ancora Chiorra con un gran tiro. Gli azzurri si sciolgono definitivamente e al 59’ su un lungo traversone Elia di testa cala il poker. Il match si conclude così virtualmente con mezz’ora d’anticipo. A fine gara la Carrarese esce ugualmente tra gli applausi di quasi tutta la sua tifoseria.

Gianluca Bondielli