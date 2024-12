Carrarese Vietati passi falsi contro il Cosenza. In palio punti pesanti in chiave salvezza

Scontro diretto fondamentale in ottica salvezza per la Carrarese che oggi si troverà di fronte un Cosenza che sul campo, senza contare la penalizzazione, ha ottenuto il suo stesso numero di punti. I calabresi sono avversario ostico anche in trasferta dove hanno dimostrato di sapersi far valere mantenendo un ottimo rendimento. La compagine apuana, da parte sua, è ancora imbattuta allo stadio dei Marmi, dove ha fatto 11 punti in 5 gare vincendo le ultime due contro Pisa e Palermo. C’è la volontà, quindi, di confermare questo trend casalingo importante e una vittoria interna sarebbe il regalo più bello da far trovare sotto l’albero di Natale alla tifoseria carrarina.

Passando alla formazione il tecnico Antonio Calabro questo pomeriggio dovrà fare i conti con alcune defezioni di rilievo, molte delle quali concentrate nel reparto difensivo. E’ ormai out da 5 partite Mauro Coppolaro, titolare del ruolo. Si è fermato anche il giovane Gabriele Guarino, che lo aveva ottimamente sostituito nelle ultime 2 gare, e, restando indisponibile pure l’altro giovane Motolese, dietro le scelte sono un po’ obbligate. Filippo Oliana è l’elemento finora più utilizzato e più affidabile e la restante maglia da titolare dovrebbe essere sua. Tra i convocati rientra l’islandese Hermannsson che potrebbe rappresentare un’alternativa ma occhio anche alla soluzione di uno Zanon arretrato nei tre di difesa, già sperimentata col Pisa per una mezzora.

A centrocampo l’assenza per squalifica di Giovane potrebbe riaprire le porte della titolarità a Capezzi nel caso in cui il mister pugliese scelga di mantenere il 3-5-2 utilizzato nelle ultime due uscite. C’è anche la possibilità, comunque, di rivedere una Carrarese col doppio trequartista. A quel punto, data per scontata la conferma di Shpendi e Cerri che stanno attraversando un buon momento di forma, si potrebbero aprire diverse candidature vista l’abbondanza in rosa di seconde punte. La più accreditata è quella di Cherubini ma nel novero rientrano anche i vari Finotto, Panico, Capello e Falco. Palmieri, infine, sarebbe la “via di mezzo“, il giocatore con caratteristiche di rifinitore ma più centrocampista di tutti gli altri.

La prevendita per la sfida odierna è andata bene ma non benissimo. Nel pomeriggio di ieri si erano superati i 2500 tagliandi venduti nei settori riservati al pubblico di casa. Ricordiamo che sarà possibile acquistare i biglietti on line sul sito ticketone sino ad un’ora prima della partita.