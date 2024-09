Carrarese Vietati passi falsi contro il Sudtirol: "Siamo determinati a muovere la classifica"

A sole 72 ore di distanza dal match contro la Cremonese la Carrarese torna in campo questa sera col Sudtirol.

Mister, cos’è riuscito a fare in questo breve lasso di tempo con la squadra? Prevede un turn over ancora più ampio visto l’impegno ravvicinato?

"Abbiamo solo pensato a recuperare le energie e c’è il tempo per farlo. Questi sono ragazzi giovani, hanno dei fisici allenati e quindi arriveremo alla partita con tutte le forze fisiche e mentali. La parola turn over non mi piace perché sembra una mancanza di rispetto per chi dovrebbe giocare rispetto a un altro giocatore che rimane in panchina. Invece non è così. Giocherà semplicemente la formazione migliore".

Il Sudtirol arriva a punteggio pieno. Che caratteristiche ha e come si può fermare?

"Ha fatto due partite in casa vinte entrambe oltre il 90°. E’ una squadra che sta dimostrando di crederci sino alla fine. Si difendono compatti e fanno blocco unico nella fase difensiva sia che siano bassi o più alti. Nella fase offensiva hanno caratteristiche di occupazione degli spazi molto simili alle nostre con questi due esterni che si alzano molto e con un attaccante di struttura che permette alla squadra di appoggiarsi anche nei momenti di difficoltà. E’ una squadra di gamba e se ha 6 punti non è frutto del caso".

Per la Carrarese ci sarà la possibilità di incidere ancora di più nella metà campo avversaria?

"Nelle prime due gare abbiamo già creato diverse occasioni non subendo neanche tantissimo. Mi aspetto che la squadra mantenga questa continuità di azioni. E’ ovvio che siamo determinati a prendere punti ed a muovere la nostra classifica. Sappiamo che domani sarà difficile ma che possiamo fare la nostra partita. Questa è la determinazione che ho e che ho trasferito alla squadra".

Come sopperirà alla squalifica di Illanes?

"Con Oliana come abbiamo fatto a Cesena oppure con una soluzione interna utilizzando un giocatore che ricopre un ruolo diverso. Lo stesso Della Latta potrebbe farlo. E’ un qualcosa che si può pensare più che altro come soluzione in corsa perché non è mai stato provato in partita ma soltanto in allenamento in qualche frangente".

Domani per la prima in casa, seppur a Pisa, quanti spettatori si aspetta?

"Aspettarmi qualcosa è come pretenderla e non mi piace. Mi piace pensare che loro continuino ad avere questo entusiasmo e questo seguito che per noi è motivo di orgoglio e che cercheremo di coltivare. Io ho fatto un’unica richiesta l’anno scorso quando sono arrivato poi mi sono solo complimentato con l’ambiente e coi tifosi per quello che mi hanno dimostrato".