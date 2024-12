Carrarese Voglia di stupire anche fuori casa. Azzurri nella tana di un Brescia ’arrabbiato’

A Brescia per provare a dare una scossa in positivo ad un trend esterno deficitario, con soli 4 punti fatti in 8 trasferte delle quali 6 perse. La Carrarese punta ad andare a riprendersi qualche punto importante anche fuori casa dopo le due imprese interne contro Pisa e Palermo. Al "Rigamonti" l’aspetta un Brescia arrabbiato e contestato che in settimana ha cambiato allenatore. Un quadro che gli azzurri conoscono bene per averlo già toccato con mano a Modena e Salerno. In entrambi i casi non è andata bene e oggi ci vorrà qualcosa in più sotto il profilo dell’attenzione, della cattiveria, dell’organizzazione e della personalità per tornare a Carrara avendo mosso la classifica.

L’allenatore Calabro con tutta probabilità si affiderà all’undici che ha fatto l’impresa col Palermo prendendo una decisione simile a quella assunta a Salerno dove erano scesi in campo gli stessi giocatori che avevano battuto il Pisa. Sarà, dunque, 3-5-2 puro con Guarino, perfetto nella sua prima da titolare, confermato al centro della difesa accanto a Illanes e Imperiale anche a causa del perdurare dell’assenza di Coppolaro. A centrocampo la linea mediana sembra avere il giusto mix di gamba e testa in grado di garantire aggressività, filtro ed intraprendenza. E’ difficile per questo che l’esperto Capezzi, le cui quotazioni sono parse un po’ in ribasso in quest’ultimo periodo, riesca a ’rubare’ il posto a uno tra Zuelli, Schiavi e Guarino. Ballottaggio, invece, che potrebbe esserci sulla fascia destra tra Bouah e Zanon, due esterni apparsi ben interscambiabili. A sinistra un Cicconi ormai capace di proporsi anche in questo proscenio agli stessi alti livelli mostrati in serie C sta facendo la parte del leone. In attacco Shpendi, match winner col Palermo, e Cerri, autore di una prova davvero convincente, si meritano la riconferma. In panchina il tecnico pugliese avrà una batteria di sostituti nel reparto offensivo davvero variegata che comprende Cherubini, Finotto, Panico, Falco e anche Capello che si è ristabilito dall’influenza.

Saranno soltanto una cinquantina i supporter carrarini al seguito della squadra a Brescia. La tifoseria organizzata diserterà la trasferta in segno di protesta contro l’obbligo di sottoscrizione della ’fidelity card’ per acquistare il tagliando nel settore ospiti. Gli ultras si sono recati allo stadio dei Marmi ieri mattina in occasione della rifinitura per salutare e incoraggiare la squadra.

Gianluca Bondielli