Casa Culturale: battuti i campioni. La Limitese conferma il terzo posto

Un gol di Moussa Camara regola il San Gimignano e anche il Sovigliana piomba in zona play-off nel girone A di Serie A1. Dopo otto giornate del campionato Uisp dell’Empolese-Valdelsa, infatti, i ‘leonardiani’ hanno agganciato il Castelnuovo al quarto posto a quota 10. Nello stesso raggruppamento viaggia spedita la Casa Culturale, capace di regolare di misura anche i campioni in carica del Real Isola (decide un gol di Posani) con la Limitese che si conferma terza forza del girone espugnando 3-1 Gavena grazie alla doppietta di Larini e al centro di Rofi. Nel girone B squillo del Martignana, che con le reti di Del Bino e bomber Paolini regola 2-0 lo Staggia e sale a metà classifica.

Scendendo in A2 la capolista Massarella fa suo anche lo scontro diretto di La Serra con la Molinese (match-winner Baronti) ed allunga in vetta ponendosi come la principale candidata alla promozione. Bagarre alle sue spalle con sei squadre raccolte in tre punti. Nel D, invece, il gol di Taddei e la doppietta di Lari consentono all’Unione Valdelsa di espugnare San Pancrazio e tornare da sola in vetta davanti al Malmantile United, che ha osservato il proprio turno di riposo.Di seguito, comunque, il quadro completo di tutti gli ultimi risultati e le classifiche aggiornate. Serie A1, girone A: Real Isola-Casa Culturale 0-1; Castelnuovo-Stabbia 0-0; Gavena-Limitese 1-3; Sovigliana-San Gimignano 1-0; Fiano Certaldo-Scalese 1-1; Ferruzza-4 Mori 2-0. Riposava: Strettoio Pub. Classifica: Casa Culturale 24; Ferruzza 17; Limitese 14; Castelnuovo e Sovigliana 10; 4 Mori e Real Isola 9; Gavena e Scalese 8; Strettoio 6; Stabbia 4; San Gimignano e Fiano Certaldo 3. Girone B: Computer Gross-Boccaccio 5-2; Le Cerbaie-Vitolini 1-1; La Serra-Fibbiana 0-1; Valdorme-Rosselli 0-3; Casotti-Usap 0-2; Martignana-Staggia 2-0. Classifica: Vitolini 17; Computer Gross e Rosselli 16; Fibbiana 12; Valdorme 11; La Serra e Martignana 10; Usap 9; Le Cerbaie 7; Staggia 4; Boccaccio 2; Casotti 1.

Serie A2, girone C: Mastromarco-Brusciana 2-0; Montespertoli-Ortimino 2-2; Pitti Shoes-Spicchiese 2-0; YBPD United-Atletico Team 1-3; Vinci-Sciano 0-0; Molinese-Massarella 0-1. Riposava: Monterappoli. Classifica: Massarella 22; Molinese, Sciano e Vinci 14; Ortimino e Pitti Shoes 12; Montespertoli 11; Mastromarco e Monterappoli 8; Atletico Team 5; Spicchiese 4; Brusciana e YBPD United 3. Girone D: San Pancrazio-Unione Valdelsa 0-3; San Quirico-Virtus Tavarnelle 3-2; Arci Cerreto Guidi-Gs Vico 1-1; Corniola-Arci San Casciano 3-1; Borgano-Catenese 1-1; Piaggione Villanova-Le Botteghe 2-1. Riposava: Malmantile United. Classifica: Unione Valdelsa 19; Malmantile United 16; Arci Cerreto Guidi e Le Botteghe 13; San Quirico, Corniola, Piaggione Villanova e Virtus Tavarnelle 12; Gs Vico 11; San Pancrazio 8; Borgano 3; Catenese 2; Arci San Casciano -1 (-1).

Simone Cioni