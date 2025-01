Casa Culturale salda al comando. È 0-0 fra Computer Gross e Rosselli

Casa Culturale, Ferruzza e Vitolini proseguono la propria corsa al vertice dei due gironi di Serie A1 del campionato Uisp dell’Empolese-Valdelsa, ipotecando di fatto a dieci giornate dalla fine della prima fase la qualificazione alle finali scudetto. Nel gruppo A scatto deciso verso la fase finale anche da parte del Real Isola, che nell’ultimo turno ha battuto 4-2 a Pozzale i 4 Mori nello scontro diretto. Le reti ospiti sono state siglate da Guardini, Volpini, Nacci e Sassaroli, mentre agli empolesi non è bastata la doppietta di bomber Scarselli, arrivato a 10 centri stagionali. Nel girone B, invece, Computer Gross e Rosselli pareggiano a reti bianche nello scontro diretto di Ponte a Egola e si tengono stretto il secondo e terzo posto, mentre il Fibbiana fa un bel passo avanti piegando di misura il fanalino di coda Boccaccio con una rete di Mazzantini. Scendendo in A2, nel girone C la capolista Massarella cade fragorosamente a San Baronto contro il Mastromarco e si vede avvicinare dalla Molinese, che invece regola 1-0 in trasferta la Spicchiese con De Bernardinis. Ugualmente nel D frena l’Unione Valdelsa, fermata sullo 0-0 a La Scala dalla Catenese, con Arci Cerreto Guidi e Malmantile United che salgono a meno 3, battendo rispettivamente Borgano (2-0 firmato Pisano e Mari) e Gs Vico (decisivo Parronchi). Da segnalare anche la prima vittoria stagionale dell’Arci San Casciano. Ecco il quadro completo.

Serie A1, girone A: Ferruzza-Strettoio Pub 2-0; Stabbia-San Gimignano 1-1; Gavena-Sovigliana 1-1; 4 Mori-Real Isola 2-4; Casa Culturale-Scalese 1-0; Fiano Certaldo-Castelnuovo 1-1. Riposava: Limitese. Classifica: Casa Culturale 41; Ferruzza 36; Limitese 27; Real Isola 24; Scalese 19; Gavena e Sovigliana 18; 4 Mori 17; Castelnuovo 16; Strettoio Pub 12; Stabbia e Fiano Certaldo 10; San Gimignano 6. Girone B: Vitolini-Valdorme 4-0; Staggia-Le Cerbaie 0-0; Usap-Martignana 1-2; Fibbiana-Boccaccio 1-0; La Serra-Casotti 0-1; Rosselli-Computer Gross 0-0. Classifica: Vitolini 35; Computer Gross e Rosselli 25; Fibbiana 21; Usap 18; Martignana 17; La Serra, Casotti e Le Cerbaie 15; Valdorme 13; Staggia 9; Boccaccio 5.

Serie A2, girone C: YBPD United-Monterappoli 2-5; Spicchiese-Molinese 0-1; Atletico Team-Montespertoli 0-3; Mastromarco-Massarella 4-1; Pitti Shoes-Vinci 3-2; Ortimino-Brusciana 2-0. Riposava: Sciano. Classifica: Massarella 35; Molinese 32; Sciano e Montespertoli 26; Monterappoli e Pitti Shoes 25; Ortimino 23; Vinci 18; Mastromarco e Spicchiese 15; Brusciana 13; Ateltico Team 8; YBPD United 4. Girone D: Corniola-Le Botteghe 0-3; Gs Vico-Malmantile United 0-1; Arci Cerreto Guidi-Borgano 2-0; Catenese-Unione Valdelsa 0-0; Piaggione Villanova-Virtus Tavarnelle 2-1; Arci San Casciano-San Pancrazio 1-0. Riposava: San Quirico. Classifica: Unione Valdelsa 32; Arci Cerreto Guidi e Malmantile United 29; Piaggione Villanova 28; Le Botteghe 26; Gs Vico 24; San Quirico, Corniola e Virtus Tavarnelle 23; Catenese e San Pancrazio 9; Borgano 6; Arci San Casciano (-1) 2.

Simone Cioni