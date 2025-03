Casalguidi-Larcianese. E poi bagarre salvezza

Di nuovo tempo di derby in Promozione, con il Casalguidi che domani (ore 15.30) farà visita alla Larcianese. Il buon punto conquistato contro la Real Cerretese permette ai canarini di stare fuori dalla zona playout. L’obiettivo è quello di rimanere imbattuti anche al "Cei", per evitare di venire risucchiati dalla zona retrocessione. Di contro c’è una Larcianese lanciata: la squadra viola è sesta, dopo il sorpasso del Forte dei Marmi, posizione che garantisce comunque l’accesso ai playoff. Tanti gli ex: da mister gialloblù Marco Benesperi e il collaboratore Simone Barni, ai giocatori del Casalguidi Mattia Massaro, Michael Fusco e Lorenzo Taddei, nonché Youssef Maarouf della Larcianese. Mister Maurizio Cerasa per questa sfida ritrova i due attaccanti Adam Ndyaie e Abdoulaye Ba.

L’Intercomunale Monsummano va a far visita alla Real Cerretese di mister Petroni. La squadra di Cerreto Guidi ha appena vinto il girone, ma di sicuro non vorrà far brutta figura davanti al proprio pubblico nell’ultima gara interna stagionale. Deve invece fare risultato la formazione amaranto, per non perdere l’opportunità di giocare i playout.

Dai bassifondi vuole uscire il Lampo Meridien. I padroni di casa hanno una ghiotta occasione, giocando in casa contro il fanalino di coda del Viaccia per chiudere il discorso salvezza. Una vittoria darebbe al Lampo Meridien la matematica certezza della salvezza, senza passare dagli spareggi. Per quanto riguarda la formazione sarà assente per squalifica il difensore Benassi.

Nella bagarre c’è anche Montecatini, al quint’ultimo posto con 29 punti, che si appresta ad ospitare il Firenze Ovest (a 26) nello scontro diretto. Sulla carta, in vista dell’ultima giornata, potrebbe tirarsi fuori dalla mischia solo il Lampo, lasciando ancora in sospeso il braccio di ferro tra i termali e il Casalguidi. Tutto è ancora in balìa dei risultati ma nello spogliatoio biancoceleste c’è ottimismo per aver ritrovato la vittoria e soprattutto per salutare la propria tifoseria con un altro risultato positivo prima dell’ultimo, decisivo, turno di campionato.

Incerpi–Lo Iacono–Mancini