Casentino da primato Il Montagnano a Torrita

Torna in campo alle 15.30 il campionato di Promozione. Occhi puntati sull’Alberoro con i rossoblù di Franchi che - al netto del ricorso del Viciomaggio per il tesseramento di Marzi che ha congelato il risultato della sfida tra rossoblù e biancoverdi - prepra la sfida interna contro il Pontassieve. Scontro diretto tra due formazioni divise da un solo punto in classifica con l’ambizione di entrare nelle zone nobili di questo girone C. Intanto il Casentino Academy di Bonini, primo insieme al San Piero a Sieve, si prepara alla sfida esterna sul terreno di gioco dell’Alleanza Giovanile che sta risalendo la classifica. Il San Piero a Sieve invece sarà di scena in casa del Luco, mentre il Fiesole ospiterà il Pienza. Tornando alle formazioni aretine per il Viciomaggio ecco in programma la trasferta in casa della Chiantigiana. Due punti dividono attualmente i biancoverdi, penultimi, dai gialloneri che cercano l’allungo. Per la Sansovino di Chini dopo il pari nel turno precedente l’obiettivo è riprendere il cammino uscendo da una posizione di metà classifica. Avversario dei savinesi allo stadio Le Fonti sarà l’Audax Rufina, formazione che vanta un solo punto di ritardo su Vasseur e compagni. Per il Subbiano di Guidotti ppuntamento in casa della Settignanese, mentre il Montagnano dovrà tenere alta la concentrazione nella trasferta "scivolosa" di Torrita contro il fanalino di coda del torneo che non ha ancora mosso la propria classifica.