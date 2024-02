Caso Legnano. Il solito Montanari. Cacciato il terzo tecnico in stagione

Acque sempre più agitate in casa Legnano. La società di Emiliano Montanari, che anche in Lombardia non si fa vedere da mesi esattamente come fece lo scorso anno a Siena, ieri ha comunicato di aver sollevato dall’incarico il terzo allenatore stagionale, Gianluca Zattarin, per affidare la squadra ad Andrea Liguori, di recente transitato anche dal Grosseto. I lilla sono in piena zona play-out e mercoledì, nel turno infrasettimanale del girone B di serie D hanno perso a Desenzano contro la formazione dell’ex Robur Alberto Paloschi, subentrato nella ripresa. Nel Legnano del patron Montanari oltre al fido Ferroni, prima direttore sportivo, poi ‘promosso’, durante la stagione, direttore generale di ex bianconeri c’è anche il mediano Alberto Picchi che nel mercato di dicembre ha incredibilmente fatto le valigie da Grosseto e scelto di ricongiungersi alla proprietà che lo aveva lasciato senza lavoro (e senza parte degli stipendi mensili) a giugno.