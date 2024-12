Casolese travolgente. Colpaccio del Pianella. Torrenieri battuto dall’Atletico Piancastagnaio

Nel Girone C spicca senza dubbio la vittoria a valanga della Casolese, che nel derby valdelsano travolge il Gracciano con un netto 4-0: la doppietta di Bonfitto e le reti di Corti e Maisto pongono bruscamente fine alla serie positiva dei biancoazzurri, che durava da otto giornate, e spingono i biancorossi in terza posizione, in coabitazione con altre due formazioni. Tra queste c’è il Lornano Badesse, che subisce la seconda sconfitta consecutiva: l’1-0 subito in casa ad opera del Pianella, frutto della rete di Di Marco siglata al 13’, consente alla capolista Orbetello di allungare a +7, rendendo la rincorsa dei gialloblu estremamente complessa. Brutta caduta anche per il Radicondoli, sconfitto in trasferta dal Pomarance grazie al gol di Rossi al 14’: la squadra di Calà Campana, che solo la settimana scorsa aveva superato proprio il Badesse, si trova nuovamente ad un solo punto dalla zona rossa della classifica. Zona nella quale continua a navigare il San Gimignano, che non riesce a dare una direzione positiva alla propria stagione: i neroverdi cedono 1-0 al San Miniato, vittorioso grazie alla rete di Pecchi allo scadere della prima frazione, e restano penultimi, a sette lunghezze dalla salvezza diretta.

Nel Girone F continua ad essere altalenante la stagione dell’Amiata: dopo il derby vinto la settimana scorsa, i giallorossi cedono in casa 2-1 contro il Capolona Quarata, e rimangono ancora fuori dalla zona play off. Brutta giornata anche per il Torrenieri, sconfitto pesantemente dall’Atletico Piancastagnaio: grazie alla doppietta di Caccamo e alle reti di Tondi e Demuru (di Furi il gol della bandiera dei padroni di casa) i bianconeri piombano al quarto posto, dove agganciano il San Quirico, che non va oltre il pareggio in casa dell’Olmoponte. Un pareggio giusto, quello ottenuto dai giallorossi, dopo un primo tempo favorevole ai padroni di casa, nonostante il San Quirico crei diverse occasioni da rete, che passano in vantaggio al 36’ con Sorini, servito alla perfezione da un tacco di Sorbo. La risposta degli ospiti arriva già prima dell’intervallo, grazie ad un rigore calciato da Varone. La ripresa vede il San Quirico crescere, prima che la stanchezza porti al calo di entrambe le squadre, ma il risultato resta invariato. Un risultato poco favorevole al San Quirico, che vede la vetta allontanarsi sempre di più. Non sarà un Natale piacevole neanche per il Ponte d’Arbia, sconfitto 2-0 e superato in classifica dallo Spoiano, che lascia i biancoblù in zona play out. Pareggio a reti bianche, infine, per il Montalcino, che non va oltre lo 0-0 in casa contro il Bibbiena e si vede superare da Torrenieri e Piancastagnaio, scivolando in sesta posizione.

Marco Brunelli