Castelnuovo, che derby

Dopo due stagioni ritorna il derby tra Massese e Castelnuovo in Eccellenza, domani, domenica, alle 15, allo stadio "Gianpietro Vitali", più conosciuto come degli "Oliveti". I gialloblu si troveranno di fronte diversi "ex", a cominciare dall’ allenatore Massimiliano Pisciotta, ai centrocampisti Diego Bartolomei, Tommaso Cecilia e al difensore Marco Romiti.

L’ultimo confronto a Massa in campionato è stato il 21 novembre 2021, terminato 2-0 per i bianconeri, con gol di Soumahoro e Papi su rigore.

"Nonostante il maltempo – commenta l’allenatore Andrea Gatti, lunigianese, nativo di Monzone – ci siamo allenati con impegno e determinazione per affrontare una delle squadre più attrezzate del girone. Purtroppo, per noi, agli assenti per infortunio El Hadoui e Rossi, si è aggiunto Simone Filippi, infortunatosi nel primo tempo domenica scorsa e che ci mancherà per qualche settimana. Comunque non dobbiamo pensare agli assenti e sono sicuro che gli undici che andranno subito in campo e quelli che subentreranno dalla panchina daranno il meglio di loro in questa partita importante, su un campo storico che vi ha visto giocare la Massese anche in serie B".

Abbiamo sentito Gatti poco prima dell’allenamento di rifinitura del venerdì sera, mentre stava preparando il lavoro da svolgere insieme ai suoi collaboratori Christopher Bergamaschi e Giulio Giusti, un trio qualificato e affiatato che sta facendo un buon lavoro in Garfagnana, a cominciare dall’opera di amalgama tra i giocatori dell’ex River Pieve, quelli del Castelnuovo della scorsa stagione e i nuovi arrivati.

Intanto una notizia positiva per domenica è la presenza, almeno in panchina, dell’attaccante Gianluca Camaiani, finora frenato da un noioso infortunio. A Castelnuovo, quando si dice Camaiani, la mente degli sportivi corre subito al record delle otto reti consecutive messe a segno nella passata stagione in Promozione, fra il 7 gennaio e il 16 febbraio scorsi. Per il ragazzo viareggino, finora, 13 reti in 27 presenze con la maglia gialloblu.

Il vicepresidente Roberto Tamagnini commenta: "Domani ci aspetta una trasferta ostica a Massa. Sono sicuro che i nostri ragazzi disputeranno una grande gara. Invito i nostri tifosi a venire in trasferta numerosi a sostenere i colori gialloblu".

Finora, sul proprio terreno, la Massese ha vinto con il Certaldo per 2-0 ed è stata sconfitta sempre con lo stesso punteggio dalla Pro Livorno. Domenica scorsa blitz dei bianconeri in trasferta, a Sesto Fiorentino, con due reti segnate alla Sestese.

Dino Magistrelli