Castelnuovo sfida il Pontebuggianese: Giornata gialloblu e celebrazione per Gigi Grassi

Il Castelnuovo inizia il ritorno con l’anticipo di domani, alle ore 14.30, al "Nardini", con il Pontebuggianese che si trova al penultimo posto, ma battagliero e mai domo, come ha dimostrato domenica scorsa a Camaiore, quando è stato piegato solo nel finale, perdendo 2-1. I dieci punti conquistati dai pistoiesi sono frutto di una vittoria e 7 pareggi, insieme a 7 sconfitte. Segna poco, con 6 reti in 15 partite, ma ne subisce anche poche.

Ovviamente il Castelnuovo cercherà di difendere il secondo posto in classifica e, magari, di avvicinarsi al Camaiore. All’andata vinsero i garfagnini per 1-0, con gol di Duccio Campani. Per domani è indetta anche la "Giornata gialloblu", con ingresso gratuito per tutti i tesserati e prezzo speciale di 5 euro per tutti gli altri spettatori. Al termine della partita, brindisi augurale con tutti gli sportivi.

Infine tanti applausi per Gigi Grassi, classe 1983, ma con la vivacità in campo di un venticinquenne, nativo di Filicaia di Camporgiano, che, con l’eurogol di domenica scorsa alla Sestese, ha raggiunto quota 170 gol in carriera, di cui 121 tra i professionisti tra "C1", "C2", Lega "Pro", con le maglie di Castelnuovo, San Marino, Lucchese, Borgo a Buggiano, Pontedera, Salernitana, Ascoli, Spal e 49 tra i dilettanti (tra Serie "D", Promozione ed Eccellenza, con Seravezza, Real Forte Querceta e, dall’agosto 2022, Castelnuovo, da dove era partito nel 2007 alla volta di San Marino, dopo avere disputato con la squadra gialloblu, dove è cresciuto calcisticamente, sette campionati in "C2", con 137 presenze e 18 reti ed altre 5 in Coppa Italia).

Il giorno della partenza per San Marino nel 2007, Grassi lo aveva dichiarato che sarebbe ritornato a chiudere la carriera in Garfagnana. E così è stato. Aveva debuttato tra i professionisti al "Nardini" nella stagione 2000-2001, sotto la guida di Giancarlo Favarin, il 10 ottobre, nella partita con il Russi, terminata 6-1 per il Castelnuovo, quando non aveva ancora compiuto 17 anni. Sicuramente è stato il miglior giovane uscito dal vivaio gialloblu, tra l’altro più volte convocato nella Under 20 di serie "C". Per uno stupendo gol in Gubbio-Ascoli, a Grassi, allora in maglia bianconera, fu assegnato anche il premio Italian Sport Awards come "Miglior gol dell’anno" della Lega "Pro" 2014-’15. Tra i suoi trofei, tre campionati vinti, una Supercoppa di serie "C" e capocannoniere del girone "B" di Lega "Pro", con 22 reti, nel Pontedera, nella stagione 2012-’13.

Dino Magistrelli