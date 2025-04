Castelnuovo sfida la Sestese per un posto nei play-off: ultima partita decisiva

Domani, per il Castelnuovo, ultima partita di campionato in trasferta, alle 15, sul terreno del "Piero Torrini" di Sesto Fiorentino, contro la Sestese allenata da Fabrizio Polloni, terza in classifica e con un punto in più sul Castelnuovo. Dunque due aspiranti alla zona play-off che sarà fissata al termine delle partite di domani pomeriggio. In pratica sono cinque squadre – Cenaia, Sestese, Castelnuovo, Cecina e Fucecchio, nell’ordine – che si giocheranno in 90 minuti i quattro posti disponibili per i play-off.

Per il Castelnuovo un impegno non facile, ma con il reparto difensivo ritornato al completo, imperniato sul centrale Endri Leshi, classe 1999, 185 centimetri di altezza, piede preferito il sinistro, buon colpitore di testa, che giocherà la partita numero 40 con la maglia gialloblu, con due gol messi a segno quest’anno. Leshi offre sicurezza contro la probabile offensiva fin dall’inizio dei rossoblu fiorentini.

Nato in Albania, ma dall’età di 2 anni residente a Lucca, dove è cresciuto anche calcisticamente: prima nelle giovanili della Lucchese; poi Tau, Margine Coperta, Luccasette. Aveva già indossato la maglia del Castelnuovo, non ancora ventenne, nella stagione 2018-’19, in Eccellenza, con 15 presenze, per poi affermarsi sempre più nella Cuoiopelli, ma, soprattutto, nel River Pieve e, dalla scorsa estate, di nuovo in gialloblu. Leshi, prima di arrivare nel 2018 a Castelnuovo, aveva giocato due stagioni nel Ghiviborgo, una breve esperienza in Portogallo nel Lusitano e, poi, a Lanusei in Sardegna, in serie "D".

"Abbiamo disputato una stagione positiva – commenta Vangioni – , nonostante tutti gli infortuni capitati ai nostri ragazzi e, ora, vogliamo giocare quest’ultima partita con grinta e determinazione, per mettere la ciliegina sulla torta di questo nostro primo campionato, dopo l’unione fra Castelnuovo e River Pieve. Mancheranno sicuramente ancora Campani e Tocci e, dunque, grosso modo saremo il gruppo che domenica scorsa ha avuto la meglio sul Querceta. Inoltre Dennis Rossi partirà dalla panchina dopo il lungo infortunio, ma con qualche probabilità che possa disputare uno spezzone di partita a seconda di come si metterà il risultato".

"Vogliamo terminare domani la stagione a Sesto Fiorentino – aggiunge il team manager Alessandro Moriconi – con l’intento di dare una soddisfazione ai tifosi, alla società, ai giocatori e a tutto lo staff, conservando un posto nei play-off. Siamo quarti, ma con un blitz a Sesto, potremmo migliorare la nostra posizione proprio a scapito loro. Considero positiva la stagione: sia per i risultati conseguiti, che per l’amalgama della squadra e anche del gruppo dirigenti. Insomma, un anno di crescita importante, dopo l’unione fra River Pieve e Castelnuovo".

Dino Magistrelli