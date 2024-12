Castelnuovo trionfa a Forte dei Marmi: Camaiani e Grassi protagonisti

Il Castelnuovo, con Gianluca Camaiani incontrollabile, ispirato dalla classe di Gigi Grassi e supportato da tutti i compagni di squadra, ha sbancato il "Necchi-Balloni" di Forte dei Marmi, lasciando increduli i versiliesi allenati da Francesco Buglio, dominati in lungo e largo dai gialloblu garfagnini che soltanto nel finale di partita, in vantaggio di 3-0, si sono un po’ deconcentrati, subendo due reti di cui una ormai a tempo scaduto. Comunque una superficialità che non è piaciuta al trainer Vangioni, tenendo conto, comunque, della forza del Real Forte Querceta.

"Ringrazio i ragazzi – commenta l’allenatore – per la bella prestazione, non facile contro una squadra che ha militato per tanti anni in serie “D”. Il perfetto fondo del “Necchi-Balloni” ci ha permesso di imbastire tante belle giocate. Unico cruccio quei due gol subiti nel finale".

"La nostra squadra – aggiunge il team manager Alessandro Moriconi – ha tenuto bene il campo e, in pratica, ha dominato la gara per 70 minuti, con Grassi in regia e El Hadoui in fase di rifinitura. Camaiani ha, poi, fatto la differenza con una doppietta, un palo ed altre conclusioni pericolose. I suoi gol erano nell’aria, dopo aver superato l’infortunio e dopo le ultime prestazioni con pali colpiti e rigori conquistati. Una vittoria preziosa che ci dà fiducia e mostra i frutti del lavoro meticoloso dell’allenatore Vangioni".

"Una gran bella partita – dice il direttore sportivo Antonio Nelli – da parte di tutti i ragazzi: forse la migliore che abbiamo disputato finora. Soltanto nel finale, sul 3-0, la squadra ha staccato la spina e i versiliesi si sono rifatti sotto con due reti. Insomma, una squadra che è una bella realtà, supportata da una società compatta che cerca di rinvigorire l’entusiasmo per il calcio a Castelnuovo. Eravamo partiti per la salvezza e un campionato dignitoso e per ora lo stiamo rispettando. Il terzo posto in classifica conferma il valore dei nostri ragazzi e dà ulteriore sprone per il prosieguo della stagione".

Il bomber Gianluca Camaiani: "Mi ci volevano questi due gol dopo l’infortunio, la convalescenza e, finora, soltanto pali colpiti. Ringrazio Grassi e compagni che mi hanno lanciato alla perfezione. Magari un altro gol ci poteva anche stare. Speriamo di averlo lasciato a domenica prossima".

Tra i migliori in campo, ancora una volta, Luigi Grassi: "Alla mia età è vero che le qualità tecniche restano, ma è più importante sentire ancora tanta passione per il calcio, la voglia di allenarsi e lottare la domenica in campo con i miei compagni".