Castiglionese ai quarti di Coppa con il Certaldo. Falomi e Monteiro regolano la Sinalunghese

La Castiglionese cancella immediatamente, alla prima occasione, l’amarezza per il passo falso maturato nell’ultimo turno di campionato.

I viola di Roberto Fani impegnati nell’ottavo di finale sul campo della Sinalunghese registrano una vittoria importante e convincente. Merito delle reti dell’evergreen Nicola Falomi (nella foto) e di Monteiro che hanno così permesso alla formazione viola di tornare a casa con il successo per 2-1 e il conseguente passaggio

del turno.

La Castiglionese vola infatti ai quarti di finale della competizione che andranno in scena il prossimo 11 dicembre, sempre in gara unica. Per i viola l’appuntamento sarà questa volta in casa contro il Certaldo che ha battuto il Mazzola.

Con i lavori ancora in svolgimento allo stadio Faralli l’appuntamento con un pezzo di storia per la società della Valdichiana sarà sui campi dell’impianto sportivo dell’Olmoponte.