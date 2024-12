Castiglionese amara a metà. Perde ma resta davanti

GRASSINA 1 CASTIGLIONESE 0

GRASSINA: Bartoli, Meazzini, Fabiani, Alfarano, Tomberli, Pampaleone, Mazzanti (75’ Senthilkumar,) Becucci, Betti (78’ Baccini), Simoni, Dini (66’ Parrini). All. Cellini.

CASTIGLIONESE: Ballini, Viciani (72’ Bezziccheri), Scichilone (72’ Cavallini), Gori, Cecci, Menci, Berneschi (70’ Bergoglio), Monteiro (78’ Falomi), Adami, Minocci, Evangelisti (72’ Priorelli). All. Fani.

Arbitro: Elia di Ostia Lido.

Rete: 69’ Betti.

Note: spettatori 250. Angoli 8-4.

PONTE A NICCHERI – Natale amaro per la capolista Castiglionese che dalla trasferta in casa del Grassina torna a casa con una sconfitta di misura: la Colligiana non ne approfitta e si ferma sul pareggio: ora il vantaggio è ridotto a un punto. La squadra di Fani gioca con determinazione ma non riesce a pungere l’attenta difesa di casa. Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, nella ripresa qualche piccolo errore, la capolista Castiglionese incassa il gol 69’ per via di un Betti scatenato, che sugli sviluppi da calcio d’angolo, trova il guizzo vincente per battere Ballini. Nonostante che il tecnico Fani abbia poi inserito forze fresche: Bergoglio, Bezziccheri, Cavallini, Falomi e Priorelli, quella spinta necessaria non ha prodotto effetti.

Alla pressione esercitata dai chianini, la difesa locale con Tomberli, Alfarano e Meazzini e con il rientro di Fabiani, non è andata quasi mai in affanno. Anche quando un paio di affondi portati da Berneschi (molto attivo finché è stato in campo) i rossoverdi di casa hanno sempre tenuto chiuso il varco che portava nella direzione del portiere Bartoli. In definitiva, un girone di ritorno iniziato con la sconfitta che alla ripresa del campionato andrà rimediata.

Giovanni Puleri