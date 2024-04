Castiglionese per la storia. Fani sfida il gigante Siena

Sono 300 i posti riservati ai tifosi del Siena al Faralli di Castiglion Fiorentino, ma dalla città del Palio dovrebbero essere meno i sostenitori in partenza. Ad ogni modo l’incontro tra la Castiglionese e i bianconeri (ore 15) è una partita per la storia. Il Siena cerca di chiudere la trionfale stagione in Eccellenza con l’imbattibilità. la Castiglionese cerca un’altra perla. Per l’occasione i ragazzi di Fani scenderanno in campo con un completo particolare che è stato messo in vendita e parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza. Attesi sicuramente più di mille spettatori ad una partita che vedrà prima del calcio di inizio i figuranti del Palio dei Rioni accompagnare le due squadre al centro del rettangolo verde a rimarcare il connubio tra il Palio di Siena e quello di Castiglion Fiorentino.

Per quanto riguarda le altre aretine il Terranuova Traiana cerca l’allungo per staccare lo Scandicci (oggi con l’Asta) e il Signa (con il Firenze Ovest) e restare così da solo al secondo posto. Per farlo però servono i tre punti in casa della Rondinella. Per la Baldaccio Bruni sfida casalinga contro la Lastrigiana mentre il Foiano sarà di scenasul campo del Mazzola Valdarbia. Completano il quadro di questa giornata Audax Rufina-Fortis Juventus e Colligiana-Sinalunghese, mentre osserverà un turno di riposo il già retrocesso Pontassieve.